В случае ДТП в такси весь ущерб пассажиру возмещает водитель – юристы

Недавно стало известно, что нелегальные перевозки на рынке такси в Украине составляют около 95%. Об этом заявил председатель Государственной службы Украины по безопасности на транспорте Михаил Ноняк во время публичного отчета.

Сейчас, контролировать работу диспетчерских центров в Украине практически невозможно, т.к. они попросту выполняют функцию передатчика заказа. Заказ попадает в общую базу, откуда его и забирает кто-либо из таксистов. Поэтому диспетчерские центры предоставляют всего лишь услуги информационного характера, а никаких гарантий относительно безопасности пассажиров они не дают.

Как правило, никто из таких субъектов лицензии на пассажирские перевозки не оформляет, говорит Михаил Цуркан, руководитель судебной практики и адвокат юридической фирмы "Мисечко и партнеры".

"Если гражданско-правовая ответственность таксиста не застрахована, законодатель предусмотрел в Законе Украины "Об ОСАГО" и такие моменты. В соответствии с подпунктом а) пункта 41.1 вышеуказанного Закона, МТСБУ за счет средств фонда защиты потерпевших возмещает ущерб на условиях, определенных этим Законом, в случае его причинения: транспортным средством, владелец которого не застраховал свою гражданско-правовую ответственность В таком случае Вам необходимо обратиться за страховым возмещением в МТСБУ и также предоставить копии соответствующих чеков и квитанций, подтверждающих Ваши расходы, связанные с лечением", – рассказал Цуркан

Артем Шевцов, юрист ЮК "Де-Юре", добавляет, что водители, которые перевозят пассажиров без лицензий, осуществляют эту деятельность только от своего имени и самостоятельно несут полную юридическую и материальную ответственность.

"В случае ДТП и причинения вреда здоровью пассажиров весь груз ответственности ложится солидарно на владельцев (пользователей) автомобилей-участников происшествия, поскольку последние являются источником повышенной опасности. Возмещения таких убытков осуществляется в общем порядке. Владелец платформы заказов такси или службы заказа такси никакой ответственности не несет", – отметил юрист.

О том, как отстоять свои права в спорных ситуациях читайте в материале сайта "Сегодня": ДТП с такси: как пассажиру защитить свои права и наказать виновных