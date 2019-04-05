В Украине хотят увеличить количество инспекторов в междугородных автобусах
Министерство инициирует увеличение количества инспекторов на 70%
Мининфраструктуры планирует существенно увеличить количество инспекторов на междугородных автобусных маршрутах для усиления безопасности пассажирских перевозок. Об этом сообщил директор департамента стратегического развития дорожного рынка и автомобильных перевозок Министерства инфраструктуры Виктор Сасин во время брифинга.
"Уже сегодня действуют соответствующие нормы, запрещающие использовать переоборудованные транспортные средства, так называемые "Спринтеры", которые ездят. Теперь вопрос – в усилении контроля. Есть проблема в количестве инспекторов именно в "Укртрансбезопасности", уже есть инициативы и в министерстве, по увеличению самого штата. Соответствующие изменения уже подготовили и в ближайшее время будем вносить на рассмотрение Кабинета министров", – отметил чиновник.
По его словам, министерство инициирует увеличение количества инспекторов на 70%, а также увеличение ответственности среди перевозчиков за нарушение правил перевозок – до конфискации транспортного средства в случае повторного правонарушения.
При этом он добавил, что сейчас в штате "Укртрансбезопасности" насчитывается 650 инспекторов.
Ранее мы писали, что в Харькове начали работу инспекторы парковки. Новая служба фиксирует нарушения пока только в центре города.
Также сообщалось, что Киевский городской совет утвердил перечень улиц столицы, где будут работать муниципальные инспекторы и присматривать за соблюдением правил парковки.
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