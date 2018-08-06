В Украину начнут летать два новых лоукостера – Омелян
Министр рассчитывает на начало работы авиакомпаний уже этой осенью
На украинский рынок в 2018 или, в крайнем случае, в 2019 году должны зайти две новые авиационные компании, кроме Ryanair, который уже подтвердил начало работы в Украине. Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.
"В этом году должны быть еще минимум две авиакомпании в Украине. Я надеюсь, что они в этом году начнут полеты. Если нет, то в следующем году – точно", – отметил Омелян в эфире канала "1+1".
Министр не стал уточнять, какие именно авиакомпании начнут работать в Украине.
"Но, безусловно, те компании, которые с осени зайдут, существенно расширят свою географию полетов в Украине в следующем году", – подчеркнул Омелян.
Напомним, ранее лоукостер Wizz Air запустил два новых рейса из Украины в Германию. Кроме того, бюджетная авиакомпания собирается открыть четыре новых рейса в Европу из Украины в октябре 2018 года. Рейсы будут осуществляться из аэропортов Харькова и Львова.
Ранее Ryanair скорректировал расписание рейсов в Киев. Таким образом, руководство перевозчика и аэропорта "Борисполь" смогли достичь консенсуса в вопросе получения слотов.
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