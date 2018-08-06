Wizz Air откроет четыре новых рейса в Европу из Украины

Анонсированные рейсы будут осуществляться из Львова и Харькова

Лоукост-авиакомпания Wizz Air запустит четыре новых маршрута из украинских аэропортов Львов и Харьков в города Европы. Лоукостер начнет осуществлять новые рейсы в октябре 2018 года.

Как следует из системы бронирования авиаперевозчика, первыми с 28 октября начнут выполнять рейсы из Харькова в польские города Вроцлав и Гданьск. Частота полетов по обоим маршрутам составит два раза в неделю по средам и воскресеньям.

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Из Львова Wizz Air с 29 октября начнет летать в столицу Литвы Вильнюс, а с 30 октября — в столицу Словакии Братиславу. На первом маршруте рейсы будут выполнять два раза в неделю по понедельникам и пятницам, на втором — три раза в неделю по вторникам, четвергам и субботам.

С учетом анонсированных рейсов маршрутная сеть Wizz Air из Харькова будет включать следующие города:

Дортмунд;

Вена;

Вроцлав;

Гданьск;

Катовице;

Лондон.

Маршрутная сеть Wizz Air из Львова:

Берлин;

Братислава;

Дортмунд;

Вильнюс;

Вроцлав;

Гданьск;

Катовице;

Лондон.

Также лоукостер Wizz Air с 1 июля открыл рейсы из Киева в Берлин (аэропорт "Шенефельд") и Франкфурт. Обслуживает новые рейсы Airbus A320.

Напомним, с 1 сентября румынская авиакомпания Tarom открывает прямые рейсы по маршруту Одесса – Бухарест. Полеты будут выполняться с частотой три раза в неделю: по средам, пятницам и воскресеньям.