Wizz Air откроет четыре новых рейса в Европу из Украины
Анонсированные рейсы будут осуществляться из Львова и Харькова
Лоукост-авиакомпания Wizz Air запустит четыре новых маршрута из украинских аэропортов Львов и Харьков в города Европы. Лоукостер начнет осуществлять новые рейсы в октябре 2018 года.
Как следует из системы бронирования авиаперевозчика, первыми с 28 октября начнут выполнять рейсы из Харькова в польские города Вроцлав и Гданьск. Частота полетов по обоим маршрутам составит два раза в неделю по средам и воскресеньям.
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Из Львова Wizz Air с 29 октября начнет летать в столицу Литвы Вильнюс, а с 30 октября — в столицу Словакии Братиславу. На первом маршруте рейсы будут выполнять два раза в неделю по понедельникам и пятницам, на втором — три раза в неделю по вторникам, четвергам и субботам.
С учетом анонсированных рейсов маршрутная сеть Wizz Air из Харькова будет включать следующие города:
- Дортмунд;
- Вена;
- Вроцлав;
- Гданьск;
- Катовице;
- Лондон.
Маршрутная сеть Wizz Air из Львова:
- Берлин;
- Братислава;
- Дортмунд;
- Вильнюс;
- Вроцлав;
- Гданьск;
- Катовице;
- Лондон.
Также лоукостер Wizz Air с 1 июля открыл рейсы из Киева в Берлин (аэропорт "Шенефельд") и Франкфурт. Обслуживает новые рейсы Airbus A320.
Напомним, с 1 сентября румынская авиакомпания Tarom открывает прямые рейсы по маршруту Одесса – Бухарест. Полеты будут выполняться с частотой три раза в неделю: по средам, пятницам и воскресеньям.
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