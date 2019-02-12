Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
27,06
30,6
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости транспорта

В Украине начнут ремонтировать самолеты Boeing

Вчера, 13:11

Государственный завод поделился оптимистичными планами

Фото: ГП "ЗАВОД 410 ГА"
Фото: ГП "ЗАВОД 410 ГА".
В Украине начнут ремонтировать самолеты Boeing //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/2a2/3bc/5c62a23bc1c12.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/2a2/3bc/5c62a23bc1c12.jpg Транспорт Государственный завод поделился оптимистичными планами

Государственный "Завод 410 гражданской авиации" в Киеве начал освоение услуг по ремонту и техническому обслуживанию авиационной техники марки Boeing. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

На территории предприятия уже находятся два самолета Boeing 737-500, на которых выполняются работы по техническому обслуживанию и покраске.

"По завершению этапа подготовки специалистов и сертификации производства, предприятие сможет значительно расширить свои возможности, самостоятельно выполняя работы по обслуживанию современной авиационной техники", - говорится в сообщении.

Завод планирует обслуживать пять самолетов Boeing-737 в год с постепенным увеличением к 2024 году до 40 самолетов в год.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство внутренних дел закупит для спасателей украинские самолеты на 450 млн долларов

Кроме того, украинские транспортные самолеты Ан-124-100 "Руслан" еще как минимум три года будут осуществлять перевозки для НАТО. Соответствующий контракт был подписан между представителями Альянса и ГП "Антонов" в январе 2019 года.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег ремонт, самолеты, Boeing, Боинг

Вы сейчас просматриваете новость " В Украине начнут ремонтировать самолеты Boeing". Другие Новости транспорта смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Европе показали самолет-"кошмар российских истребителей": опубликованы фото

9 февраля, 17:48

В сети появились фото шведского истребителя, созданного для противодействия российским ВВС

Украина повторно выставила на аукцион конфискованный у России Boeing

24 января, 20:55

Цену снизили на 34 процента

Пассажирский Boeing совершил первый перелет на биотопливе

22 января, 07:46

В гибридной смеси было 50% биотоплива, что считается рекордом

Boeing показал модифицированный 737 MAX специально для Ryanair: фото

15 января, 06:12

На фото зафиксирован первый полет ВС

Эвелина Бледанс показала на отдыхе роскошную фигуру

Марина Узелкова впервые прокомментировала развод с мужем

С кем дружит Свинья: 5 знаков Зодиака, которым крупно повезет

Покушение на Путина: появились детали - почти получилось

Горбулин резко высказался о Зеленском-президенте

Лукашенко строит военные дороги к Украине: Беларусь запаниковала

Пенсионеров будут лишать пенсий: стало известно, в каких случаях

Фарион набросилась на Зеленского и Вакарчука

Льготникам перестали выдавать "карточку киевлянина": что известно

Украинскую журналистку со скандалом выгнали из студии росТВ
Загрузка...

Что будет с гривней до конца февраля: экономический прогноз

Сегодня, 07:00

Доллар продолжает падение. Эксперты: перед выборами будет откат

Без газовых котлов и парковок: какие новшества подготовили для украинцев

Вчера, 07:39

Украинцам запретят устанавливать в квартирах газовые котлы

Почему украинцам придется платить за воду соседа и дырявые трубы: все о новшествах ЖКУ

Вчера, 06:40

Разницу между счетчиком дома и квартирным раскидают на всех жильцов

Трудовая миграция в Украину: кто к нам едет и зачем стране мигранты

11 февраля, 07:39

В Украину готовы приехать трудовые мигранты из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана

Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов

Идеальный вес женщины (таблица)

Пришел весь район, пришла вся школа. Как в Москве хоронили Децла