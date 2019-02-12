В Украине начнут ремонтировать самолеты Boeing
Государственный завод поделился оптимистичными планами
Государственный "Завод 410 гражданской авиации" в Киеве начал освоение услуг по ремонту и техническому обслуживанию авиационной техники марки Boeing. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.
На территории предприятия уже находятся два самолета Boeing 737-500, на которых выполняются работы по техническому обслуживанию и покраске.
"По завершению этапа подготовки специалистов и сертификации производства, предприятие сможет значительно расширить свои возможности, самостоятельно выполняя работы по обслуживанию современной авиационной техники", - говорится в сообщении.
Завод планирует обслуживать пять самолетов Boeing-737 в год с постепенным увеличением к 2024 году до 40 самолетов в год.
Напомним, ранее сообщалось, что Министерство внутренних дел закупит для спасателей украинские самолеты на 450 млн долларов.
Кроме того, украинские транспортные самолеты Ан-124-100 "Руслан" еще как минимум три года будут осуществлять перевозки для НАТО. Соответствующий контракт был подписан между представителями Альянса и ГП "Антонов" в январе 2019 года.
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