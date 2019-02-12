В Украине начнут ремонтировать самолеты Boeing

Государственный завод поделился оптимистичными планами

Фото: ГП "ЗАВОД 410 ГА".

В Украине начнут ремонтировать самолеты Boeing //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/2a2/3bc/5c62a23bc1c12.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/2a2/3bc/5c62a23bc1c12.jpg 2019-02-12T13:11:00+02:00 Транспорт Государственный завод поделился оптимистичными планами

Государственный "Завод 410 гражданской авиации" в Киеве начал освоение услуг по ремонту и техническому обслуживанию авиационной техники марки Boeing. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

На территории предприятия уже находятся два самолета Boeing 737-500, на которых выполняются работы по техническому обслуживанию и покраске.

"По завершению этапа подготовки специалистов и сертификации производства, предприятие сможет значительно расширить свои возможности, самостоятельно выполняя работы по обслуживанию современной авиационной техники", - говорится в сообщении.

Завод планирует обслуживать пять самолетов Boeing-737 в год с постепенным увеличением к 2024 году до 40 самолетов в год.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство внутренних дел закупит для спасателей украинские самолеты на 450 млн долларов.

Кроме того, украинские транспортные самолеты Ан-124-100 "Руслан" еще как минимум три года будут осуществлять перевозки для НАТО. Соответствующий контракт был подписан между представителями Альянса и ГП "Антонов" в январе 2019 года.

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