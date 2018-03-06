В Украине назначили дополнительные поезда к 8 марта

"Укрзализныця" (УЗ) увеличила количество дополнительных поездов к Международному женскому дню 8 марта до 18. Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

В компании отметили, что количество доппоездов было увеличено из-за высокого спроса на билеты.

Назначены такие дополнительные поезда:

Поезд № 243/244 Киев – Львов, который будет курсировать в обоих направлениях 11 марта. Отправление из Киева в 05:25, прибытие во Львов в 14:20. Из Львова в 09:40 и прибытие в Киев в 19:46.

который будет курсировать в обоих направлениях 11 марта. Отправление из Киева в 05:25, прибытие во Львов в 14:20. Из Львова в 09:40 и прибытие в Киев в 19:46. Поезд № 239 Ужгород – Киев отправится из Ужгорода 11 марта в 19:05 и прибудет в Киев на следующий день в 10:09.

отправится из Ужгорода 11 марта в 19:05 и прибудет в Киев на следующий день в 10:09. № 224/223 Одесса – Киев будет курсировать 8 и 11 марта в обоих направлениях;

будет курсировать 8 и 11 марта в обоих направлениях; № 258/257 Одесса – Львов будет отправляться 7 и 10 марта, в обратном направлении – 8 и 11 марта;

будет отправляться 7 и 10 марта, в обратном направлении – 8 и 11 марта; № 217/218 Киев – Ивано-Франковск – Рахов будет отправляться 7 и 10 марта, 8 и 11 марта – в обратном направлении;

будет отправляться 7 и 10 марта, 8 и 11 марта – в обратном направлении; № 177 Киев – Хмельницкий будет отправляться 8 и 11 марта;

будет отправляться 8 и 11 марта; № 152/151 Киев – Херсон будет отправляться 8 марта;

будет отправляться 8 марта; № 191/192 Киев – Львов будет курсировать 7, 8 и 11 марта;

будет курсировать 7, 8 и 11 марта; № 179 Днепр – Киев будет отправляться 8 и 11 марта;

будет отправляться 8 и 11 марта; № 197/198 Киев – Ковель будет отправляться 7 и 11 марта;

будет отправляться 7 и 11 марта; № 207 Киев – Ужгород будет отправляться 7 и 10 марта, 8 и 11 марта – в обратном направлении;

будет отправляться 7 и 10 марта, 8 и 11 марта – в обратном направлении; № 235 Харьков – Ужгород будет отправляться 7 и 10 марта, 8 и 11 марта – в обратном направленнии;

будет отправляться 7 и 10 марта, 8 и 11 марта – в обратном направленнии; № 246 Одесса – Черновцы отправится из Одессы 9 марта, 10 марта – в обратном направлении;

отправится из Одессы 9 марта, 10 марта – в обратном направлении; № 270/269 Одесса – Харьков будет отправляться 6 и 11 марта, 7 и 12 марта – в обратном направлении;

будет отправляться 6 и 11 марта, 7 и 12 марта – в обратном направлении; № 276/275 Львов – Днепр будет курсировать 6, 9 и 11 марта;

будет курсировать 6, 9 и 11 марта; № 249/250 Киев – Ивано-Франковск – Черновцы курсировать 7 и 10 марта, в обратном направлении – 8 и 11 марта;

курсировать 7 и 10 марта, в обратном направлении – 8 и 11 марта; № 202/201 Жмеринка – Киев отправится 7 марта, 12 марта – в обратном направлении;

отправится 7 марта, 12 марта – в обратном направлении; № 292/291 Хмельницкий – Киев отправится 7 марта, 12 марта – в обратном направлении.

отправится 7 марта, 12 марта – в обратном направлении. № 787/788 Харьков – Константиновка будет курсировать 7 и 8 марта;

будет курсировать 7 и 8 марта; № 747 Киев – Тернополь отправился 5 марта (в обратном направлении 6 марта);

№ 720/19 Киев – Харьков пустят дополнительно 13 марта в обратном направлении – 14 марта.

Напомним, ранее УЗ разрешила покупать билеты на два международных поезда через интернет. Купленные через интернет билеты не нужно обменивать в кассе, достаточно предъявить при посадке в поезд распечатку или изображение QR-кодов на смартфоне.

Также в 2018 году УЗ планирует запустить так называемый "лист ожидания" при покупке проездных документов. Такая функция понадобится, если билета на нужное направление нет. В таком случае пассажир сможет заполнить заявку. Как только билет появится в продаже – пассажир получит приоритетную возможность его выкупить.