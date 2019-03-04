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В Украине назначили дополнительные поезда к 8 Марта

Сегодня, 18:10

По данным "Укрзализныци", количество дополнительных поездов к празднику достигло 19-ти

Фото: Данил Павлов, Сегодня
В Украине назначили дополнительные поезда к 8 Марта //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/8ef/c44/5c78efc44cfdd.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/8ef/c44/5c78efc44cfdd.jpg Транспорт По данным "Укрзализныци", количество дополнительных поездов к празднику достигло 19-ти

"Укрзализныця" назначила еще два дополнительных поезда к Международному женскому дню – по одному из Киева до Хмельницкого и Запорожья, сообщает сегодня пресс-служба компании.

Таким образом, число дополнительных поездов к празднику достигло 19-ти.

В сообщении говорится, что поезд № 177 Киев – Хмельницкий будет курсировать 10 марта: отправление – в 5:29, прибытие – в 11:53. В обратном направлении: отправление – в 12:51, прибытие – в 20:37.

Поезд № 736 Киев – Запорожье отправится в рейс 9 марта: отправление – в 14:11, прибытие – в 21:29. В обратном направлении: отправление – в 22:50, прибытие – в 6:07 10 марта.

Ранее к 8 Марта "Укрзализныця" назначила 17 дополнительных поездов на самые популярные направления в стране. Кроме того, назначен поезд из Львова в польский Перемышль, который будет состоять из шести купейных вагонов с местами для сидения второго класса. Время в пути составит приблизительно 2,5 часа.

"Сегодня" составили ТОП интересных уголков Украины, куда можно поехать 8 Марта:

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Тег Укрзализныця, поезда, 8 марта

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