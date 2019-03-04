В Украине назначили дополнительные поезда к 8 Марта
По данным "Укрзализныци", количество дополнительных поездов к празднику достигло 19-ти
"Укрзализныця" назначила еще два дополнительных поезда к Международному женскому дню – по одному из Киева до Хмельницкого и Запорожья, сообщает сегодня пресс-служба компании.
Таким образом, число дополнительных поездов к празднику достигло 19-ти.
В сообщении говорится, что поезд № 177 Киев – Хмельницкий будет курсировать 10 марта: отправление – в 5:29, прибытие – в 11:53. В обратном направлении: отправление – в 12:51, прибытие – в 20:37.
Поезд № 736 Киев – Запорожье отправится в рейс 9 марта: отправление – в 14:11, прибытие – в 21:29. В обратном направлении: отправление – в 22:50, прибытие – в 6:07 10 марта.
Ранее к 8 Марта "Укрзализныця" назначила 17 дополнительных поездов на самые популярные направления в стране. Кроме того, назначен поезд из Львова в польский Перемышль, который будет состоять из шести купейных вагонов с местами для сидения второго класса. Время в пути составит приблизительно 2,5 часа.
"Сегодня" составили ТОП интересных уголков Украины, куда можно поехать 8 Марта:
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Украине назначили дополнительные поезда к 8 Марта". Другие Новости транспорта смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Частные поезда и тарифы: что хотят сделать с железной дорогой в Украине
По Соглашению об Ассоциации с ЕС Украина до 2022 года должна создать конкурентные условия на железной дороге
Задержан экс-чиновник "Укрзализныци" по подозрению в хищении 93 млн гривен
Экс-чиновнику было сообщено о подозрении еще в январе, а задержали его в аэропорту "Борисполь"