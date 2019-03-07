В Украине назвали самые пунктуальные авиакомпании

Статистику обнародовал международный аэропорт "Борисполь"

Фото: Международный аэропорт "Борисполь" / Facebook.

В Украине назвали самые пунктуальные авиакомпании //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/11f/3f3/5c811f3f39398.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/11f/3f3/5c811f3f39398.jpg 2019-03-07T15:47:00+02:00 Транспорт Статистику обнародовал международный аэропорт "Борисполь"

Самыми пунктуальными авиакомпаниями, которые выполняли рейсы из международного аэропорта "Борисполь" в феврале, стали KLM, Qatar Airways, Georgian Airways и Iraqi Airways. Они продемонстрировали пунктуальность в 100% случаев. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

Авиакомпании Swiss, Brussels, Czech Airlines, Wind Rose, Air Baltic выполняли рейсы вовремя в 90% случаях.

Пунктуальность на уровне 70-90% продемонстрировали Turkish Airlines, British Airways, Air France, Air Arabia, Austrian Airlines, Lufthansa, LOT, LaudaMotion, Ryanair, El Al, Air Astana и Belavia, Bukovyna.

Пунктуальность в диапазоне 50-70% у компании Flydubai, Bravo, а ниже 50% – у Azur Air.

Напомним, по итогам января самыми пунктуальными авиакомпаниями, которые выполняли рейсы из "Борисполя", стали Air Malta и Iraqi Airways.

Ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян объяснил сайту "Сегодня", почему украинцы летают на старых самолетах:

Ранее сообщалось, что ирландский лоукостер Ryanair, который в 2018 году начал полеты в Украину, в шестой раз назвали худшей авиакомпанией года. К такому выводу на основании опросов пассажиров пришла британская Which, которая специализируется на исследованиях потребительского рынка.

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