В Украине появится полностью европейский автобан – Омелян

В Украине могут построить первый автобан, соответствующий всем требованиям Европейского Союза. В частности, Германия рассматривает возможность выделения на это средств. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, подводя итоги поездки в Германию.

По словам Омеляна, есть вероятность, что автобан построят на маршруте Мариуполь – Запорожье.

"Немецкая сторона рассматривает возможность выделения финансирования на автодорогу в Восточной Украине, вероятно, это будет дорога Мариуполь – Запорожье. И она станет первым настоящим автобаном в Украине, построенным по всем требованиям", – написал Омелян на своей странице в Facebook.

Также министр попросил Германию рассмотреть возможность помощи Краматорску в восстановлении и развитии его инфраструктуры. Кроме того, начался важный этап сотрудничества с Hyperloop Transportation Technologies – сертификация нового вида транспорта ведущей немецкой ассоциацией по безопасности TÜV SÜD.

Напомним, ранее была названа предварительная цена проезда по платным дорогам в Украине. Точная стоимость будет известна после тендера по строительству платной дороги Киев – Белая Церковь.

Платные трассы во всем мире строятся для сокращения и выпрямления маршрута в обход населенных пунктов. Такая дорога обычно короче на 50-100 км – это позволяет сэкономить топливо и время, но за оплату. При этом концессионные дороги будут строить с нуля. Существующие трассы останутся бесплатной альтернативой.

Ранее журналисты "Сегодня" разбирались, как функционируют платные дороги в Венгрии и возможно ли такое в Украине:



