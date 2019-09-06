В Украине продлили маршрут поезда Киев – Ивано-Франковск

Количество вагонов в составе при этом значительно увеличилось

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"Укрзализныця" (УЗ) с начала осени продлила маршрут поезда-трансформера№7 Киев – Ивано-Франковск до Черновцов для "удобного сообщения столицы с западными регионами страны". Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

При этом состав поезда увеличился 10 до 18 вагонов.

"В состав поезда включены купейные вагоны, осовремененные капитально-восстановительным ремонтом. Вагоны оборудованы системами кондиционирования воздуха, вакуумными туалетами, в каждом купе установлены розетки", – сообщили в УЗ.

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Теперь поезд №7 Киев – Черновцы отправляется из Киева в 22:22 и прибывает в Черновцы в 10:27. В обратном направлении: отправление – в 20:58; прибытие в Киев – в 09:07. Время в пути – 12 часов 5 минут.

Также этим поездом можно добраться во Львов и Коломыю. Билеты можно приобрести онлайн или в железнодорожных кассах, напомнили в УЗ.

Напомним, ранее "Укрзализныця" составила ТОП вещей, которые воруют в украинских поездах, и назвала общую стоимость украденного имущества:

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