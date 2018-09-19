В Украине разрешили сужать полосы движения на дорогах

С 1 сентября 2018 года в Украине начали действовать новые государственные строительные нормы (ГСН), согласно которым можно сужать ширину полос движения на дорогах в городах и селах при их реконструкции и строительстве новых. Об этом сообщил замминистра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.

"Обновленные ГСН по улицам и дорогам уже действуют, а это значит, что с 1 сентября при проектировании новых или реконструкции и капремонте существующих дорог можно сужать ширину полос движения в зависимости от назначения дороги. Это важные требования безопасности, которые уже давно используются в Европе и теперь внедрены у нас", – цитирует Парцхаладзе пресс-служба Кабмине.

По словам Парцхаладзе, возможность сужения полос движения будет способствовать повышению безопасности движения на дорогах и уменьшению количества дорожных аварий.

"Обнаружена устойчивая зависимость ширины полос движения и возможного количества смертности на дорогах. Конечно, это не единственный фактор, который на это влияет, однако доказано, что чем больше ширина полосы движения на дороге, тем опаснее она для водителей. Ведь часто именно в таких условиях они могут маневрировать, превышая скорость или обгоняя соседние машины. При суженных полосах движения такой возможности нет. Кроме того, водитель пытается ехать осторожнее, тем самым уменьшая скорость движения", – подчеркнул он.

Так, на сегодняшний день одними из самых опасных дорог считаются дороги с шириной полосы движения 3,6 м и более. Смертность от ДТП на них, по статистике, составляет от 20-25 человек на 100 тысяч населения. Менее опасны дороги с шириной полосы 3,25-3,6 м с возможной смертностью от 6-10 человек на 100 тысяч. Наиболее безопасными являются дороги в Европе с шириной полосы движения 2,8 – 3,25 м. В таких случаях смертность составляет максимум 2-3 человека.

"При уменьшении скорости всего на 1,5 км/ч уровень смертности на дорогах снижается в среднем на 6%. Представьте, сколько жизней может спасти всего лишь разумный подход к проектированию дорог. Кроме этого, изменения позволят увеличить пропускную способность улиц и уменьшить пробки за счет обустройства дополнительных полос для авто и отдельных полос для общественного транспорта. Также освобожденное пространство можно использовать для проектирования велосипедных дорожек, островков безопасности на переходах и парковочных карманов", – пояснил Парцхаладзе.

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Согласно новым ГСН, минимальная ширина полосы движения на магистральных улицах общегородского и районного значения в крупнейших, крупных, больших, средних и малых городах, кроме дорог непрерывного движения, а также на поселковых дорогах и главных улицах составляет 3 м. На магистралях общегородского значения непрерывного движения в крупных и крупных городах минимальная ширина полосы движения составляет 3,5 м. На местных жилых улицах и дорогах всех населенных пунктов она составляет 2,75 м.

Кроме того, новые нормы запрещают проектировать парковки на тротуарах и дорогах. В частности, запретят размещать паркинги на территории жилкомплексов. Альтернатива – подземные гаражи или открытые площадки в 300-500 м от дома.