В Украине сузят левые полосы на новых трассах
Соответствующая норма вступит в силу c 1 сентября 2019 года
С 1 сентября 2019 года новые скоростные трассы будут строиться в Украине с зауженными левыми полосами – соответствующее изменение внесено в Государственные строительные нормы (ГСН).
Об этом 4 июня информирует Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
"Согласно изменениям, сужается ширина левых полос движения на дорогах I категории – с тремя и более полосами движения в одном направлении. Теперь она будет составлять 3,5 м вместо 3,75 м", – говорится в сообщении.
Замглавы Минрегиона Лев Парцхаладзе заявил, что это очень удачная практика для повышения безопасности, которая работает во многих странах Европы и мира.
По его словам, также устанавливается новая ширина остановочной полосы движения на дорогах высших категорий (I-II категорий) – 3 м вместо 2,5 м.
Ранее сообщалось, что обновленные ГСН позволят с 1 сентября размещать на украинских дорогах противоослепляющие экраны. Также ужесточаются требования к строительству дорог.
Кроме того, украинское правительство предложило размещать парковки на крышах, чтобы увеличить количество паркомест в мегаполисах:
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Украине сузят левые полосы на новых трассах". Другие Новости транспорта смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
"Туалетам в метро быть": в Украине вводят новые строительные нормы
Чиновник объяснил, где будут размещаться общественные уборные в метрополитене
На украинских дорогах установят противоослепляющие экраны
Новшество обезопасит и водителей, и пешеходов, уверяют в Минрегионстрое