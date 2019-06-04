Сделать стартовой
26,95
30,15
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости транспорта

В Украине сузят левые полосы на новых трассах

4 июня, 17:57

Соответствующая норма вступит в силу c 1 сентября 2019 года

Фото: "Укравтодор" / Facebook
Фото: "Укравтодор" / Facebook.

С 1 сентября 2019 года новые скоростные трассы будут строиться в Украине с зауженными левыми полосами – соответствующее изменение внесено в Государственные строительные нормы (ГСН).

Об этом 4 июня информирует Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

"Согласно изменениям, сужается ширина левых полос движения на дорогах I категории – с тремя и более полосами движения в одном направлении. Теперь она будет составлять 3,5 м вместо 3,75 м", – говорится в сообщении.

Замглавы Минрегиона Лев Парцхаладзе заявил, что это очень удачная практика для повышения безопасности, которая работает во многих странах Европы и мира.

По его словам, также устанавливается новая ширина остановочной полосы движения на дорогах высших категорий (I-II категорий) – 3 м вместо 2,5 м.

Ранее сообщалось, что обновленные ГСН позволят с 1 сентября размещать на украинских дорогах противоослепляющие экраны. Также ужесточаются требования к строительству дорог.

Кроме того, украинское правительство предложило размещать парковки на крышах, чтобы увеличить количество паркомест в мегаполисах:


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег дороги, трассы, ГСН

Вы сейчас просматриваете новость " В Украине сузят левые полосы на новых трассах". Другие Новости транспорта смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Туалетам в метро быть": в Украине вводят новые строительные нормы

Вчера, 17:07

Чиновник объяснил, где будут размещаться общественные уборные в метрополитене

Культурные заведения в ТРЦ и время эвакуации: как изменятся строительные нормы в Украине

30 мая, 14:34

Минрегион усовершенствовал государственные строительные нормы

На украинских дорогах установят противоослепляющие экраны

30 мая, 14:14

Новшество обезопасит и водителей, и пешеходов, уверяют в Минрегионстрое

В общественных зданиях Украины разрешили подземные многоуровневые паркинги

29 мая, 17:18

Новые государственные строительные нормы вступают в силу с 1 июня

На что способно обычное дегтярное мыло

Перед ним вставали на колени даже зеки

Лучшая песня в истории человечества: опубликован рейтинг

Ирина Слуцкая: "Если не принимать таблетки, я умру"

Израильские ученые утверждают, что нашли лекарство от рака

"Тоттенхэм" - "Ливерпуль": чьи жены победили по красоте

УПЦ собирает внеочередное заседание синода

Джошуа вышел на бой с Руисом после тяжелого нокаута

Ларин спел прощальную песню уходящим чиновникам Порошенко

Видео: Впечатляющая авария Матевоса Исаакяна в Спа

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Что нужно делать с фотографиями умерших: это важно знать

Импичмент по-президентски: какой законопроект Зеленский предложил Раде

Сегодня, 07:00

У гаранта хотят закон вне очереди, а спикер критикует его предложения

Во сколько обойдется обед украинца этим летом: все о ценах на продукты

2 июня, 07:55

Продолжаем следить, как меняется стоимость традиционной украинской трапезы, в которую входят все основные продукты питания

"Проєкт", "катедра", "членкиня": все что нужно знать о новом украинском правописании

2 июня, 07:38

Ввели феминитивы, стало меньше дефисов, но больше вариантов

Хрущевки снова хотят снести и перестроить: 100% согласия жильцов уже не требуется

2 июня, 07:19

Для переселения согласия всех жильцов дома не будет нужно

Известный политолог рассказал, как будет умирать Россия

Узнайте, действительно ли полезен зеленый лук

MONATIK впервые рассказал о своей супруге
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь