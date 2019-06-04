В Украине сузят левые полосы на новых трассах

Соответствующая норма вступит в силу c 1 сентября 2019 года

Фото: "Укравтодор" / Facebook.

С 1 сентября 2019 года новые скоростные трассы будут строиться в Украине с зауженными левыми полосами – соответствующее изменение внесено в Государственные строительные нормы (ГСН).

Об этом 4 июня информирует Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

"Согласно изменениям, сужается ширина левых полос движения на дорогах I категории – с тремя и более полосами движения в одном направлении. Теперь она будет составлять 3,5 м вместо 3,75 м", – говорится в сообщении.

Замглавы Минрегиона Лев Парцхаладзе заявил, что это очень удачная практика для повышения безопасности, которая работает во многих странах Европы и мира.

По его словам, также устанавливается новая ширина остановочной полосы движения на дорогах высших категорий (I-II категорий) – 3 м вместо 2,5 м.

Ранее сообщалось, что обновленные ГСН позволят с 1 сентября размещать на украинских дорогах противоослепляющие экраны. Также ужесточаются требования к строительству дорог.

Кроме того, украинское правительство предложило размещать парковки на крышах, чтобы увеличить количество паркомест в мегаполисах:

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