В Украине увеличили сроки предварительной продажи билетов на поезда

Изменение касается популярных поездов внутреннего и международного сообщения

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

"Укрзализныця" (УЗ) с 8 июля 2019 года открывает продажу билетов на ряд популярных поездов внутреннего и международного сообщения, а также беспересадочные вагоны за 60 дней до даты их отправления. Об этом 27 июня информирует пресс-служба перевозчика.

Согласно сообщению, пассажиры могут заранее спланировать свое путешествие и купить билеты на даты отправления, начиная с 5 сентября 2019 года.

В УЗ отметили, что продажа проездных документов с 8 июля, за 60 суток до отправления поезда, уже доступна для всех поездов категории "Ночной экспресс", кроме поездов № 1/2 Ивано-Франковск – Константиновка (Донецкая область), № 10/9 Киев – Мариуполь (Донецкая область), № 20/19 Киев – Лисичанск (Луганская область), а также поездов международного сообщения со странами Запада формирования "Укрзализныци".

Услуга доступна на поезда:

№ 4/3 Запорожье – Ужгород;

№ 7/8 Киев – Ивано-Франковск;

№ 7/8 Харьков – Одесса,

№ 12/11 Киев – Новоалексеевка (Херсонская область);

№ 12/11 Львов – Одесса,

№ 15/16 Харьков – Рахов (Закарпатская область);

№ 17/18 Харьков – Ужгород;

№ 29/30 Киев – Ужгород;

№ 26 / 36-25 / 35 Одесса – Львов, Рахов, Перемышль (Польша);

№ 38/37 Киев – Запорожье;

№ 51/52 Львов – Вроцлав (Польша);

№ 63/64 Харьков – Киев;

№ 67/68 Киев – Варшава (Польша);

№ 79/80 Днепр – Киев;

№ 81/82 Киев – Ужгород;

№ 89/90 Львов – Перемышль;

№ 92/91 Львов – Киев;

№ 106/105 Одесса – Киев;

№ 117/118 Киев – Черновцы;

№ 738/737 Киев – Запорожье;

№ 749/750 Ивано-Франковск – Киев.

В УЗ также добавили, что продажа билетов за 60 дней распространяется и на международные беспересадочные вагоны:

№ 25/382 РИЦ Киев – Кошице (Словакия), курсирующий в составах поездов 81/8861-8862/108/30; № 21/431, 22/432 Киев – Вена (Австрия), курсируюющий в составах поездов 749/145/32519/629/140-147/628/32510/146/750; № 24/350 Киев – Вроцлав (Польша), который курсирует в составах поездов 749/51-52/750; № 24/470 Киев – Бухарест (Румыния), курсирующий в составах поездов 117/959/381-380/960/118.

"Предварительная продажа проездных документов на все остальные поезда внутреннего сообщения будет открываться, как и раньше, за 45 суток до даты отправления, скоростные поезда "Интерсити+" и "Интерсити" – за 30 суток до отправления поезда", – отметили в "Укрзализныце".

При этом предварительная продажа билетов на поезда, курсирующие в направлении Донецкой и Луганской областей, также будет осуществляться за 30 суток до отправления поезда:

№ 1/2 Ивано-Франковск – Константиновка (через день);

№ 10/9 Мариуполь – Киев (через день);

№ 20/19 Киев – Лисичанск (по датам);

№ 45/46 Ужгород – Лисичанск (ежедневно);

№ 70/69 Мариуполь – Львов (ежедневно);

№ 84/83 Мариуполь – Киев (ежедневно);

№ 92/91 Одесса – Константиновка (ежедневно);

№ 96/95 Мариуполь – Харьков/Бахмут (Донецкая область) (ежедневно);

№ 104/103 Жмеринка (Винницкая область), Киев – Мариуполь (по датам);

№ 116/136-135/115 Киев – Бердянск (Запорожская область), Покровск (Донецкая область) (ежедневно);

№ 124/123 Киев – Константиновка (ежедневно);

№ 126/125 Киев – Константиновка (ежедневно);

№ 138/137 Хмельницкий – Лисичанск (ежедневно);

№ 140/139 Днепр – Лисичанск (ежедневно);

№ 142/141 Львов – Бахмут (ежедневно);

№ 142/141 Одесса – Мариуполь (через день);

№ 205/206 Покровск – Харьков (по указанию);

№ 215/216 Покровск – Новоалексеевка (по указанию).

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что "Укрзализныця" назначила четыре дополнительных поезда на праздничные и выходные дни по случаю Дня Конституции Украины.

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