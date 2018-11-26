В Украине возобновили продажу билетов на "декабрьские" поезда

Вчера, 15:14

"Укрзализныця" обещает пустить дополнительные составы

В Украине возобновили продажу билетов на "декабрьские" поезда
Автор фото: Сергей Николаев, "Сегодня"

"Укрзализныця" (УЗ) открыла продажу билетов на все пассажирские поезда, которые отправляются с 9 по 20 декабря включительно. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Купить билеты на поезда, отправляющиеся после 20 декабря, можно будет онлайн или в железнодорожных кассах после 5 декабря. А с 9 декабря вводится в действие новый график движения пассажирских поездов на 2018/2019 годы.

Также УЗ планирует назначить дополнительные поезда на новогодние и рождественские праздники. Всего в этом году планируется запустить около 30 пар таких поездов. В основном они будут курсировать в направлении зимних курортов Украины — Ивано-Франковска, Ужгорода, Львова, Черновцов.

"Продажа билетов на дополнительные поезда будет открыта после реализации всех мест в круглогодичных поездах", - напомнили в "Укрзалиныце".

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине возник дефицит билетов на поезда. Продажу билетов приостанавливали из-за запуска поезда "Киев – аэропорт Борисполь".

"Назначение этого поезда существенно повлияло на график в киевском узле, что повлекло за собой небольшие изменения графика по всей Украине", – пояснял директор департамента внутренних и международных пассажирских перевозок Александр Красноштан.

Как известно, с 1 октября в Украине подорожали билеты на поезда. Тариф на пассажирские перевозки вырос на 12%. Суммарный рост за год составит около 25%, ведь первый этап повышения – тоже на 12% – состоялся 30 мая.

При этом с 1 сентября цены на пассажирские железнодорожные перевозки были снижены. Это произошло в рамках начала действия коэффициента 1,02 индексации к тарифам на перевозки пассажиров во внутреннем сообщении по календарным периодам. С 1 октября коэффициент вновь снизился – до 0,93.
Укрзализныця, билеты, поезда, жд-билеты, дополнительные поезда, пассажирские перевозки

Вы сейчас просматриваете новость "В Украине возобновили продажу билетов на "декабрьские" поезда". Другие Новости транспорта смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Транспорт

Выбрали название экспрессу, который свяжет Киев и аэропорт "Борисполь"

12 Ноября, 17:21

В выборе названия приняли участие 10 тысяч киевлян

Украина

Автор фото: Данил Павлов, "Сегодня"

"Укрзализныця" ограничила продажу билетов на поездки после 9 декабря

10 Ноября, 23:32

Корректировки графика движения связаны с запуском сообщения с аэропортом "Борисполь"
Загрузка...

Транспорт

Фото: пресс-служба "Укрзализныци"

"Укрзализныця" сменила официальное название

31 Октября, 16:30

Кабмин принял соответствующее решение без обсуждения

Украина

Фото: pixabay

Горячее питание в поездах "Укрзализныци": чем кормят и сколько стоит

28 Октября, 17:25

Проект "Первая проба" пока работает на нескольких направлениях, в ноябре их количество планируют расширить
Загрузка...