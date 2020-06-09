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В Украине запустят еще один поезд и увеличат частоту четырех популярных рейсов

9 июня, 18:46

Виктория Подолянец Виктория Подолянец

С наступлением лета чаще станут курсировать поезда в Одессу, Лисичанск, Бердянск и Покровск

После ослабления карантина 1 июня "Укрзализныця" открыла продажу билетов еще на один поезд дальнего сообщения и увеличила периодичность курсирования четырех поездов. Об этом рассказали в пресс-службе госкомпании.

Так, с 12 июня запустят поезд дальнего следования – № 774/773 Киев – Шостка.

Помимо этого, будет увеличена периодичность курсирования четырех поездов:

  • №20 / 19 Киев – Лисичанск;
  • №53 / 54 Днепр – Одесса;
  • №116 / 115 Киев – Бердянск;
  • №136 / 135 Киев – Покровск.

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"Эти поезда будут курсировать ежедневно, тогда как ранее они курсировали через день", – пояснили в УЗ.

Там напомнили, что для посадки в поезд пассажиры обязательно должны надеть защитную маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон. Учитывая меры безопасности, пассажирам рекомендуется как можно меньше передвигаться по вагонам.

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"Временно в поездах не будут предлагаться напитки и кондитерские изделия, а кипяток при необходимости будет предоставляться пассажирам в собственную посуду", – отметили в пресс-службе.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, как пустили первый поезд после карантина и публиковал список поездов, запущенных с 1 июня.

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Укрзализныця железная дорога поезда карантин билеты на поезд

Источник: Сегодня

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