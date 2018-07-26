В украинских городах появятся транспортно-пересадочные узлы

Города смогут сформировать правильную логистику и взаимосвязи между всеми основными видами транспорта, заверили в Кабмине

Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ обязало крупные города создавать транспортно-пересадочные узлы. Об этом сообщил замглавы ведомства Лев Парцхаладзе.

Изменения вводятся в рамках имплементации новых государственных строительных норм, которые вступают в силу с 1 сентября.

"Мы хотим, чтобы в украинских крупных городах с большим пассажиропотоком все маршрутные сети были качественно соединены между собой транспортно-пересадочными узлами. Благодаря этому города смогут сформировать правильную логистику и взаимосвязи между всеми основными видами транспорта и регулировать пассажиропотоки", – написал Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

По его словам, ГСН устанавливает, что транспортно-пересадочные узлы должны размещаться преимущественно на периферии городов.

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Международные транспортные узлы должны размещаться возле аэропортов, железнодорожных вокзалов и портов, региональные – около автостанций или пригородных ж/д станций, а городские – у станций скоростных видов транспорта (метрополитена, скоростного трамвая, городской железной дороги), в местах пересечения нескольких видов пассажирского транспорта и в районах крупных общественных или торговых объектов.

Согласно новым правилам, затраты времени на пересадку не должны превышать 10 минут с учетом времени на ожидание.

"Дальность пешеходных подходов к остановкам в транспортно-пересадочных узлах не должна превышать 200 м. Если же проектирование предусматривает превышение этой нормы, то для сокращения затрат времени на пересадку нужно использовать локальные транспортные системы – эскалаторы и траволаторамы", – отметил Парцхаладзе.

Напомним, согласно новым стройнормам, в Украине также сузят полосы движения на дорогах. Правила будут учитываться при строительстве и проектировании новых дорог.