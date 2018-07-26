В украинских городах появятся транспортно-пересадочные узлы

Вчера, 15:04

Города смогут сформировать правильную логистику и взаимосвязи между всеми основными видами транспорта, заверили в Кабмине

В украинских городах появятся транспортно-пересадочные узлы
Автор фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ обязало крупные города создавать транспортно-пересадочные узлы. Об этом сообщил замглавы ведомства Лев Парцхаладзе.

Изменения вводятся в рамках имплементации новых государственных строительных норм, которые вступают в силу с 1 сентября.

"Мы хотим, чтобы в украинских крупных городах с большим пассажиропотоком все маршрутные сети были качественно соединены между собой транспортно-пересадочными узлами. Благодаря этому города смогут сформировать правильную логистику и взаимосвязи между всеми основными видами транспорта и регулировать пассажиропотоки", – написал Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

37784889_997390810415361_7929132042191634432_o

По его словам, ГСН устанавливает, что транспортно-пересадочные узлы должны размещаться преимущественно на периферии городов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Международные транспортные узлы должны размещаться возле аэропортов, железнодорожных вокзалов и портов, региональные – около автостанций или пригородных ж/д станций, а городские – у станций скоростных видов транспорта (метрополитена, скоростного трамвая, городской железной дороги), в местах пересечения нескольких видов пассажирского транспорта и в районах крупных общественных или торговых объектов.

Согласно новым правилам, затраты времени на пересадку не должны превышать 10 минут с учетом времени на ожидание.

"Дальность пешеходных подходов к остановкам в транспортно-пересадочных узлах не должна превышать 200 м. Если же проектирование предусматривает превышение этой нормы, то для сокращения затрат времени на пересадку нужно использовать локальные транспортные системы – эскалаторы и траволаторамы", – отметил Парцхаладзе.

Напомним, согласно новым стройнормам, в Украине также сузят полосы движения на дорогах. Правила будут учитываться при строительстве и проектировании новых дорог.
транспорт, строительство, парцхаладзе, пересадка, проектирование, лев парцхаладзе, строительные нормы, гсн

Вы сейчас просматриваете новость "В украинских городах появятся транспортно-пересадочные узлы". Другие Новости транспорта смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Транспорт

Велосипедные дорожки на улицах Украины станут обязательными

26 Июня, 10:59

Парцхаладзе разъяснил правила из новых строительных норм

Недвижимость

Фото: Pixabay

Супермаркеты могут обязать строить туалеты для посетителей

2 Июля, 13:21

Минрегион предлагает проектировать общественные туалеты для посетителей в крупных продуктовых магазинах
Загрузка...

Недвижимость

Фото: архив "Сегодня"

Новые строительные нормы: обязательные ступеньки при входе в здания могут отменить

14 Июня, 19:15

Минрегион собирается отменить норму об обязательном проектировании порогов и ступенек при входе в жилые здания

Недвижимость

Фото: urned.net

Минрегион хочет отменить обязательное проектирование мусоропроводов в многоэтажках

12 Июня, 18:06

Необходимость проектирования мусоропровода будет определяться системой обращения с отходами, принятой в конкретном населенном пункте
Загрузка...