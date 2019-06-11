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В Украину зашел европейский автобусный лоукостер FlixBus

11 июня, 13:44

Компания открывает украинский офис и будет расширять сеть маршрутов

Фото: facebook.com/volodymyr.omelyan
Фото: facebook.com/volodymyr.omelyan.

С сегодняшнего дня, 11 июня, на украинский рынок перевозок вышел немецкий автобусный лоукостер FlixBus. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, который побывал на презентации перевозчика.

"Самый большой и дешевый автобусный перевозчик Европы FlixBus в Украине! Мы первая страна за пределами ЕС, после США, где они начали работу. Билеты от пяти евро уже в наличии в продаже", – написал Омелян на своей странице в Facebook.

Купить билеты на автобусы FlixBus можно на сайте компании или в приложении для смартфонов. Распечатывать билеты не нужно, а местоположение автобуса отслеживается онлайн. Бесплатно можно взять с собой 1 место ручной клади и 1 место регистрируемого багажа.

В компании уточнили, что в 2019 году начнут выполнять рейсы из Киева, Львова, Харькова, Днепра, Одессы, Черновцов, Ивано-Франковска, Винницы и Тернополя. В частности, до 13 июня можно приобрести на билеты на автобусные рейсы Киев – Кельн, Киев – Росток, Киев – Карлсруэ, Киев – Штутгарт и Киев – Вена.

Кроме того, FlixBus планирует провести переговоры с украинскими перевозчиками, чтобы разработать дополнительные маршруты. Первые рейсы из Украины FlixВus запустил в 2017 году, но до сих пор в стране не было офиса компании.

FlixBus имеет крупнейшую в Европе автобусную сеть перевозок, которая охватывает более 2000 населенных пунктов в 29 странах. При этом у компании нет собственных автобусов – она работает с партнерами.

Напомним, в 2019 году в Украине заработала интерактивная карта автобусных маршрутов. Сервис работает на основе открытых данных и предоставляет детальную информацию о межобластных и международных автобусных маршрутах в стране.

Также новости "Сегодня" узнавали, почему автобусные маршрут с разницей в сто километров стоит одинаково:

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Тег автобусы, Омелян, Владимир Омелян, лоукостер, Flixbus

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