В "Укрзализнце" объяснили, почему пассажирам приходится ездить в старых вагонах

В инвентарном парке "Укрзализныце" 4416 пассажирских вагонов. Из этого числа используется только 2597. А средний возраст всего парка вагонов в этом году достиг 29 лет. Об этом сообщили в "Укрзализныце" на запрос "Сегодня".

При этом 65% пассажирских вагонов в возрасте 30-53 года. Каждый третий вагон – до 30 лет. Всего 5% – младше 10 лет.

Вагоны в таком состоянии из-за того, что в Украине не выполняется статься 10 Закона "Про железнодорожный транспорт". Согласно закону, новые вагоны должны закупаться за счет госбюджета.

"За период независимости Украины из госбюджета денег на обновление подвижного состава не выделялось", – аргументируют в "Укрзализныце".

В интервью "Сегодня" министр инфраструктуры Владимир Омелян рассказал о планах масштабной реновации "Укрзализныци". В этом году впервые за много лет "Укрзализныця" имеет более одного миллиарда долларов на капитальные инвестиции.

"В первую очередь, это грузовые перевозки, – локомотивы, улучшения технического состояния вагонов, новые вагоны. Но также пассажирский сектор – планируется закупка дизель-поездов; в частности, до конца 2019 года должно быть шесть дизель-поездов Крюковского завода, около 200 пассажирских вагонов. Покрывает ли себестоимость цена пассажирского билета? На дальние направления – да, на пригородные – точно нет. И это то, что генерирует наибольший ущерб для "Укрзализныци" на несколько миллиардов гривен. Что делает компания, чтобы минимизировать этот ущерб? Насколько успешно проводит переговоры с местными органами власти, чтобы субсидировали пригородные электрические перевозки – это большой вопрос", – прокомментировал министр вопрос об обновлении парка "Укрзализныци".

Также Владимир Омелян пояснил, почему в этом году вырастут тарифы на проезд в поездах. Подробнее читайте на сайте "Сегодня" во второй части интервью с Владимиром Омеляном: "У меня есть проект моей жизни – это Hyperlooр".