Юрист рассказал, как получить компенсацию при ДТП в такси

Украинский рынок такси – довольно проблемный сегмент, который у нас в стране практически никак не контролируется и не регулируется. Таксисты часто попадают в ДТП, но никакой ответственности перед пассажиром за это не несут, и всячески избегают наказания. Сейчас, контролировать работу диспетчерских центров практически невозможно, т.к. они попросту выполняют функцию передатчика заказа. Заказ попадает в общую базу, откуда его и забирает кто-либо из таксистов. Поэтому диспетчерские центры предоставляют всего лишь услуги информационного характера, а никаких гарантий относительно безопасности пассажиров они не дают.

Например, в начале этого года, в Киеве на Голосеевском проспекте такси с номерами польской регистрации на скорости врезалось в патрульный автомобиль Toyota Prius. Вследствие мощного удара в патрульном авто сработали подушки безопасности, девушку-копа госпитализировали.

Юристы отмечают, что права пассажиров закреплены в Гражданском кодексе Украины, ЗУ "О защите прав потребителей" и в Правилах предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта. Но наиболее защищенным является тот пассажир, который пользуется такси, водитель которого имеет соответствующую лицензию и страховку. В этом случае при ДТП весь ущерб возместит страховая компания.

"Водители, осуществляющие перевозку без лицензии, привлекаются к административной ответственности. Однако, даже в случае ДТП с водителем, у которого нет лицензии, пассажир не остается юридически незащищенным. В таком случае он может обратиться в суд в рамках гражданского судопроизводства для возмещения материального и морального вреда к водителю авто", – отметила Анастасия Майструк, младший юрист, Eterna Law

Также, в Украине действует закон "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств" ("ОСАГО" – ред.), в соответствии со статьей 3 которого обязательное страхование гражданско-правовой ответственности осуществляется с целью обеспечения возмещения вреда, причиненного жизни, здоровью и/или имуществу потерпевших в результате дорожно-транспортного происшествия и защиты имущественных интересов страхователей.

Согласно этому закону, запрещается эксплуатация транспортного средства без страхового полиса, а при использовании транспортного средства в дорожном движении лицо, управляющее им, обязано иметь при себе страховой полис. Поэтому, как говорит Михаил Цуркан, руководитель судебной практики и адвокат юридической фирмы "Мисечко и партнеры", подавляющее большинство таксистов все же оформляет страховой полис. Юрист рассказывает, что нужно делать, если вдруг случится ДТП, когда вы пользуетесь услугами такси, у которого нет лицензии, но есть страховой полис автоцивилки:

в первую очередь, пассажиру необходимо узнать серию и номер страхового полиса водителя такси и определить, в какой страховой компании застрахована его ответственность. Кстати, проверить статус полиса можно на сайте Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ)

и определить, в какой страховой компании застрахована его ответственность. Кстати, проверить статус полиса можно на сайте Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ) далее вам необходимо обратиться в страховую компанию , в которой застрахована гражданско-правовая ответственность таксиста, с соответствующим заявлением по страховым возмещениям;

, в которой застрахована гражданско-правовая ответственность таксиста, с соответствующим заявлением по страховым возмещениям; также, желательно иметь и предоставить в страховую компанию копии соответствующих чеков и квитанций, подтверждающих расходы, связанные с лечением после ДТП . Кроме того, вы имеете право на возмещение морального вреда, который составляет 5% страховой выплаты за вред, причиненный здоровью;

Более подробно о том, как пассажиру защитить свои права, читайте в материале сайта "Сегодня": ДТП с такси: как пассажиру защитить свои права и наказать виновных