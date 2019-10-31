Афера на миллион: в Киеве женщина оставила туристов без денег и отдыха

/ Фото: Pixabay

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Следователи Киева направили в суд обвинительный акт по факту мошенничества со стороны владелицы туристической фирмы. В течение 2019 года женщина брала с клиентов деньги за организацию туров и поездок за границу, однако услуги не оказывала. Злоумышленница обманула 30 граждан на общую сумму почти 1,3 млн грн, рассказали в полиции столицы.

Так, начиная с марта, в Дарницкое управления полиции обратилось несколько десятков киевлян, которые в туристическом агентстве заказали путевки, но не получили их и потеряли деньги.

Как оказалось, пострадавшие уже неоднократно пользовались услугами данной турфирмы, поэтому в этот раз не заключали договоров на передачу денег и получения туристических услуг, а иногда деньги просто перечисляли на банковскую карточку.

Потерпевшими, оставшихся без отдыха и без денег, признано 30 клиентов турфирмы.

"Предприятием руководила 34-летняя женщина, которая нанесла туристам материальный ущерб в почти 1,3 миллиона гривен. Руководитель турагентства брала деньги за путевки, а когда приближался срок поездки – тур отменялся, и деньги не возвращались", – рассказал начальник Дарницкого управления полиции Владимир Ткаченко.

Обвинительный акт в уголовном движимы по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины направлено в районный суд. Злоумышленнице грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Также суд рассмотрит гражданские иски потерпевших о возмещении материального ущерба.

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