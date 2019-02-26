Афера с акциями Tesla: 20 потерпевших, подозреваемые арестованы
По предварительным подсчетам, сумма нанесенного ущерба достигает 600 тысяч долларов США
Голосеевский районный суд Киева арестовал на 2 месяца двух подозреваемых в организации масштабной аферы по продаже ценных бумаг американской компании "Tesla Motors Inc".
Об этом сообщает 25 февраля пресс-служба прокуратуры города Киева
Суд одновременно установил подозреваемым залог в сумме 5 миллионов гривен для каждого.
Отмечается, что подозреваемые - супружеская пара из Одессы - создали интернет-сайт псевдо представительства американской компании "Tesla Motors Inc" в Украине, а также два предприятия ООО "Тесла Групп Украина" и ООО "Насдак Групп Украина", через которые предлагали гражданам приобрести ценные бумаги (акции и облигации) указанного американской корпорации.
На самом деле никаких сделок с ценными бумагами злоумышленники не совершали, лицензии на осуществление деятельности на фондовом рынке у них не было, а денежные средства, полученные от граждан, присваивали.
Сообщается, что на сегодня в правоохранительные органы уже обратилось 20 граждан, пострадавших от этой аферы. По предварительным подсчетам, сумма нанесенного им ущерба достигает 600 тысяч долларов США.
Прокуратура города Киева продолжает искать пострадавших от этих мошеннических действий.
Ранее сообщалось, что в Украине разоблачили компанию, продававшую акции Tesla. Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку заявила, что компания не является профессиональным участником фондового рынка.
Напомним, что Tesla для европейского региона теперь можно купить в Украине. На официальном сайте компании наша страна попала в раздел "Other Europe" вместе с Турцией, Румынией и другими государствами региона. Правда, забрать автомобиль нужно будет из Нидерландов.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Афера с акциями Tesla: 20 потерпевших, подозреваемые арестованы". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мошенники продали украинцам фейковых акций Tesla на миллионы гривен
Для того, чтобы обманывать пользователей, мошенники создали фейковые сайты-представительства Tesla Inc в Украине
Автомобили Tesla оснастили "собачьим" режимом: видео
"Тесла" получила режим защиты домашних питомцев
Mercedes и Tesla заявили о совместном проекте
Автомобильные гиганты собираются разработать фургон на электрической тяге
Tesla покупает производителя супераккумуляторов
Илон Маск уже признавался, что является поклонником технологий компании Maxwell