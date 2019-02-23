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Мошенники продали украинцам фейковых акций Tesla на миллионы гривен

Сегодня, 03:06

Для того, чтобы обманывать пользователей, мошенники создали фейковые сайты-представительства Tesla Inc в Украине

Фото: полиция
Фото: полиция.
Мошенники продали украинцам фейковых акций Tesla на миллионы гривен //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/09b/1f0/5c709b1f08228.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/09b/1f0/5c709b1f08228.jpg Происшествия Для того, чтобы обманывать пользователей, мошенники создали фейковые сайты-представительства Tesla Inc в Украине

Прокуратура Киева вместе с СБУ и полицией задержала мошенников, которые продавали украинцам фейковые акции американской компании Tesla Inc. Об этом сообщает официальный сайт прокуратуры. Точная сумма денег, которую потеряли пострадавшие, не разглашается, однако известно, что один из заявителей отдал мошенникам около $120 000, – передает AIN.UA

Для того, чтобы обманывать пользователей, мошенники создали фейковые сайты-представительства Tesla Inc в Украине, а также зарегистрировали компании ООО "Тесла Груп Украина" и ООО "Насдак Груп Украина".

На сайте по адресу tesla-group.com.ua они размещали рекламу ценных бумаг компании Tesla, сообщая, что компания "Тесла Груп Украина" уже более четырех лет продает физлицам акции указанной компании. На самом деле, они не продавали (не имели такой возможности и нужных разрешений) ценные бумаги, а полученные от пользователей деньги присваивали. 

Двух мошенников задержали 21 февраля в Одессе. Их подозревают в совершении преступления по ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 УК Украины (мошенничество в крупных размерах и отмывание доходов, полученных преступным путем). Им может грозить от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. 

Всех пострадавших от действий этих компаний прокуратура просит обратиться с заявлением в четвертое отделение процессуального управления по расследованию уголовных производств по адресу г. Киев, ул. Большая Васильковская, 38а или по телефону 044-287-60-72.

Ранее сообщалось, что в Украине разоблачили компанию, продававшую акции Tesla. Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку заявила, что компания не является профессиональным участником фондового рынка.

Напомним, что Tesla для европейского региона теперь можно купить в Украине. На официальном сайте компании наша страна попала в раздел "Other Europe" вместе с Турцией, Румынией и другими государствами региона. Правда, забрать автомобиль нужно будет из Нидерландов.

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Тег мошенники, акции, Tesla

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