Атака рейдеров на аграрный кооператив под Киевом: страсти не утихают

Жители села настаивают: их атакуют рейдеры, которые хотят отобрать землю

В селе Ольшанская Новоселица Киевской области – не утихают страсти. Теперь неизвестные люди пытались попасть в сельсовет, но их не пустили местные. Жители села настаивают: их атакуют рейдеры, которые хотят отобрать землю.

"Сегодня" пытались выяснить, почему группа неизвестных лиц пыталась попасть в сельсовет и каковы их намерения

Однако до Натальи Войтенко, которая называет себя "новой руководительницей" сельского кооператива дозвониться так и не удалось.

Люди говорят, рейдеры называли должности, которые занимают, мол все законно и вход в здание для них свободный но фамилий и имен те не озвучивали.

"Они не представляются нам, мы не знаем, как их фамилии, кто они такие. Говорят, что они адвокаты, юристы, но никаких документов и законных оснований мы не видели", – говорит Алена Ольховская – юрист СПК Новоселецкий.

Жители напуганы, говорят неизвестные врывались во дворы и пытались подкупить местных за пять тысяч гривен, чтобы те признали так называемую новую власть, а когда же люди отказывались – те угрожали расправой.

"Заходили в каждый дом и предлагали деньги людям. И женщины, и старики, и мы все – как против такой силы тех широких плеч, когда они тебя идут, у нас просто трясутся руки, ноги и все на свете", – делится Елена Красная – жительница Ольшанская Новоселица

Между тем, полсотни молодых людей, которые запугивали жителей села – задержали правоохранители в Гребенках, где те арендовали жилье. У них изъято поддельные документы и оружие. В полиции открыли уголовное производство и ведется следствие.

Напомним, ранее в Киевской области произошла попытка рейдерского захвата – разыгрался настоящий боевик с криками, драками и вызовом полиции – в село Ольшанская Новоселица приехали мужчины крепкого телосложения с документами о смене главы сельскохозяйственного кооператива.

Напомним, в ноябре 2018 года был внесен в Верховную Раду был внесен антирейдерский закон. Министр юстиции Павел Петренко отмечал, что законопроект разработан совместными усилиями Министерства юстиции, народных депутатов, представителей бизнес-сообщества, офиса BRDO и бизнес-омбудсмена.

Впрочем, в декабре-2018 Верховная Рада не приняла этот антирейдерский закон во втором чтении. Документ был отправлен на доработку для повторного второго чтения.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " Атака рейдеров на аграрный кооператив под Киевом: страсти не утихают". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.