Авария в сети водоснабжения: восемь улиц Киева остались без холодной воды

В Киеве утром, 23 ноября, произошла авария в сети холодного водоснабжения, потому холодная вода была отключена на восьми улицах. Об этом сообщили в пресс-службе "Киевводоканала".

В компании отметили, что по состоянию на 10 утра аварийные бригады проводят работы по ликвидации повреждений на сети. Вследствие этого временно отсутствует холодная вода по таким адресам: пр-т. Победы, 23А; ул. Большая Васильковская, 134; ул. Даниила Щербаковского, 57; ул. Шепетовская (частные дома); ул. Шевченко, 149 – 193; ул. Владимира Покотило, 1, 3; пр-т. Леся Курбаса, 5Б; ул. Борщаговская, 126.

В "Киевводоканале" уточнили, что все повреждения будут устранены в течение суток.

Напомним, ранее мы сообщали, что водоснабжение в Украине оказалось под угрозой. Представители водоканалов бьют тревогу из-за проекта бюджета-2019. Из-за недостатка финансирования они обратились в Верховную Раду, чтобы парламентарии выделили средства на поддержку отрасли.

Как известно, прорывы труб в Украине случаются все чаще. Вода под давлением пробивает асфальт и образует подземные пропасти, куда попадают автомобили. Как, например, на прошлой неделе, когда в центре Киева такси с пассажиром оказалось под землей.