Масштабный порыв на Шота Руставели и Саксаганского: фото и видео с места ЧП

Сегодня, 19:12

Порыв трубы обещают починить за сутки

Фото: Ira Krivda
Фото: Ira Krivda

В центре Киева на место масштабной аварии на теплосети, которая произошла на пересечении улиц Шота Руставели и Саксаганского, прибыли аварийные бригады.

По словам заместителя главы КГГА Петра Пантелеева, который приехал на место ЧП, на ликвидацию порыва понадобится не больше суток. Сейчас 60 объектов, которые попали в зону ЧП, будут переподключены к другой теплосети, лишь два здания останутся без тепла до ликвидации аварии.

Коммунальщики отметили, что теплотрассе, на которой произошло повреждение, более 50 лет. Она аварийная и давно нуждается в замене.

Фото: Alexey Kucherenko

Автомобиль, который провалился в яму, оказался из службы такси. Сейчас он остается в яме, лежит на боку и мигает фарами. Коммунальщики ждут приезда крана, при помощи которого поднимут авто. Однако, из-за пробок на дороге он пока не может добраться до места ЧП. После того, как поднимут машину, аварийщики приступят к ликвидации повреждения.

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Фото: Marina Galak

По словам очевидцев, когда произошел порыв и машина провалилась в яму, водитель быстро выпрыгнул из салона и не пострадал.

Тем временем, в Facebook очевидцы происшествия публикуют фотографии и видео последствий аварии и предупреждают автомобилистов о большой пробке в районе прорыва.

"Если кому-то нужно в район перекрестка Шота Руставели -Саксаганского – не спешите", – пишет Fedor Vashchevsky


Видео: Fedor Vashchevsky

"На Шота Руставели возле Саксаганского машина провалилась под асфальт. Прорвало теплотрассу. У кого маршрут проходит там -  меняйте", – предупреждает Міла Мілович.

Видео: Denys Ivanesko

Напомним, по словам очевидцев, улицу в районе прорыва залило кипятком, провалился асфальт. В яме с кипятком оказался автомобиль.
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Авторы:

Александр Марущак, Людмила Князьская-Ханова

Источник:

"Сегодня"

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