Брошенный новорожденный в сумке: журналисты выяснили подробности

Роман около полуночи возвращался домой и услышал звуки, доносившийся из темноты

Брошенный новорожденный в сумке: журналисты выяснили подробности 2019-04-05T22:58:38+03:00 Происшествия Роман около полуночи возвращался домой и услышал звуки, доносившийся из темноты

Журналисты "Сегодня" разыскали мужчину, который спасноворожденного, которого оставили в сумке под открытым небом на детской площадке. Нашел его местный житель. Вероятно, те, кто оставил ребенка, рассчитывали, что его найдут. Так и произошло. Роман около полуночи возвращался домой и услышал звуки, доносившийся из темноты. Сначала подумал: это котенок, и когда подошел ближе, увидел сумку с младенцем. Ребенок плакал.

Жена Романа принесла теплые вещи. В них укутали ребенка, чтобы согреть до приезда "скорой".

Врачи говорят, ребенка оставили через несколько часов после рождения.

"Пуповина не была отрезана так как положено, то есть ребенок родился на дому, это явно. Пуповина свежая была, буквально несколько часов как родился", – говорит Татьяна Сосновская, заведующая детской больницы №6.

Пока малыш в больнице, полиция ищет мать. Роженицы грозит два года за решеткой.

Роман, благодаря которому новорожденный мальчик не замерз насмерть, намерена навещать малыша, помогать вещами и лекарствами.

Ранее сообщалось, что в Запорожье в мусорном баке нашли тело новорожденного.

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