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В Запорожье в мусорном баке нашли тело новорожденного

Сегодня, 02:38

Тело младенца отправлено на экспертизу, полиция разыскивает его мать

Фото: Pixabay
В Запорожье в мусорном баке нашли тело новорожденного //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/0a2/c38/5c40a2c38815d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/0a2/c38/5c40a2c38815d.jpg Запорожье Тело младенца отправлено на экспертизу, полиция разыскивает его мать

В Запорожье в мусорном баке во дворе многоэтажного дома по ул.Новгородской, 22, найдено тело новорожденного ребенка, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Запорожской области.

Пластиковый пакет с мертвым младенцем обнаружил 10 марта в мусорном баке местный житель.

Как сообщила руководитель пресс-службы Екатерина Людвик, тело младенца отправлено на экспертизу, полиция разыскивает его мать. Открыто уголовное производство по ст.117 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка).

А не так давно в мусорном контейнере на заводе по переработке вторсырья в Киеве была обнаружена мертвой новорожденная девочка.  

Также мы писали, что в Соломенском районе Киева нашли тело мертвого младенца. Инцидент произошел на металлобазе, куда грузовой автомобиль привез металлолом.

А психолога из Киева, которая утопила своих детей после того, как ее бросил муж, отправили в психбольницу. Женщина решилась на преступление из-за болезненного развода.

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Тег Запорожье, тело, новорожденный, мусорный бак

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