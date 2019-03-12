В Запорожье в мусорном баке нашли тело новорожденного

Тело младенца отправлено на экспертизу, полиция разыскивает его мать

Фото: Pixabay

В Запорожье в мусорном баке нашли тело новорожденного //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/0a2/c38/5c40a2c38815d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/0a2/c38/5c40a2c38815d.jpg 2019-03-12T02:38:00+02:00 Запорожье Тело младенца отправлено на экспертизу, полиция разыскивает его мать

В Запорожье в мусорном баке во дворе многоэтажного дома по ул.Новгородской, 22, найдено тело новорожденного ребенка, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Запорожской области.

Пластиковый пакет с мертвым младенцем обнаружил 10 марта в мусорном баке местный житель.

Как сообщила руководитель пресс-службы Екатерина Людвик, тело младенца отправлено на экспертизу, полиция разыскивает его мать. Открыто уголовное производство по ст.117 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка).

А не так давно в мусорном контейнере на заводе по переработке вторсырья в Киеве была обнаружена мертвой новорожденная девочка.

Также мы писали, что в Соломенском районе Киева нашли тело мертвого младенца. Инцидент произошел на металлобазе, куда грузовой автомобиль привез металлолом.

А психолога из Киева, которая утопила своих детей после того, как ее бросил муж, отправили в психбольницу. Женщина решилась на преступление из-за болезненного развода.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Запорожье в мусорном баке нашли тело новорожденного". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.