В Запорожье в мусорном баке нашли тело новорожденного
Тело младенца отправлено на экспертизу, полиция разыскивает его мать
В Запорожье в мусорном баке во дворе многоэтажного дома по ул.Новгородской, 22, найдено тело новорожденного ребенка, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Запорожской области.
Пластиковый пакет с мертвым младенцем обнаружил 10 марта в мусорном баке местный житель.
Как сообщила руководитель пресс-службы Екатерина Людвик, тело младенца отправлено на экспертизу, полиция разыскивает его мать. Открыто уголовное производство по ст.117 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка).
А не так давно в мусорном контейнере на заводе по переработке вторсырья в Киеве была обнаружена мертвой новорожденная девочка.
Также мы писали, что в Соломенском районе Киева нашли тело мертвого младенца. Инцидент произошел на металлобазе, куда грузовой автомобиль привез металлолом.
А психолога из Киева, которая утопила своих детей после того, как ее бросил муж, отправили в психбольницу. Женщина решилась на преступление из-за болезненного развода.
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