Чиновник Госагентства водных ресурсов, задержанный на взятке, может выйти под залог в 250 тысяч грн
Соломенский райсуд Киева избрал чиновнику меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца
Задержанный на взятке чиновник Госагентства водных ресурсов взят под стражу на два месяца с правом внесения залога. Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган в Facebook.
"Задержанному на взятке в 8 тыс. долл. заместителю председателя Государственного агентства водных ресурсов Украины гражданину Г. Соломенским районным судом г. Киева сегодня избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой внесения залога в пределах 130 прожиточных минимумов, что составляет 250 тыс. грн. Прокуратура ходатайствовала о залоге в 2 млн грн", – написала пресс-секретарь генпрокурора.
Ранее мы писали, что замглавы Госагентства водных ресурсов Украины задержан с поличным при получении взятки в 8 тысяч долларов.
Сарган заявляла, что чиновник, "занимая особо ответственное положение, используя служебные полномочия, требовал и получил от представителя юридического лица неправомерную выгоду в сумме 8 тысяч долларов за подписание договора на осуществление биологической мелиорации водоема – Бучанского водохранилища (84 га), расположенного в с. Гореничи Киево-Святошинского района Киевской области. В отношении чиновника открыто производство по ч.4 ст.368 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, недавно во Львове с подозрением в получении взятки задержали главу Зализнычной райадминистрации. Речь идет о подчиненном мэра Львова Садового – Тарасе Гниде, который был назначен председателем районной администрации в декабре 2017 года.
Также мы писали о том, как во Львовской области задержали заместителя одного из мэров во время получения взятки. Должностные лица одного из городских советов организовали "бизнес" на выдаче справок, предназначенных для предъявления в торгово-промышленную палату и получения сертификата для ее экспорта.
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