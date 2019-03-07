Чиновник Госагентства водных ресурсов, задержанный на взятке, может выйти под залог в 250 тысяч грн

Соломенский райсуд Киева избрал чиновнику меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца

Фото: Pixabay

Чиновник Госагентства водных ресурсов, задержанный на взятке, может выйти под залог в 250 тысяч грн //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/178/fc0/5c8178fc05ff2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/178/fc0/5c8178fc05ff2.jpg 2019-03-07T22:03:00+02:00 Происшествия Соломенский райсуд Киева избрал чиновнику меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца

Задержанный на взятке чиновник Госагентства водных ресурсов взят под стражу на два месяца с правом внесения залога. Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган в Facebook.

"Задержанному на взятке в 8 тыс. долл. заместителю председателя Государственного агентства водных ресурсов Украины гражданину Г. Соломенским районным судом г. Киева сегодня избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой внесения залога в пределах 130 прожиточных минимумов, что составляет 250 тыс. грн. Прокуратура ходатайствовала о залоге в 2 млн грн", – написала пресс-секретарь генпрокурора.

Ранее мы писали, что замглавы Госагентства водных ресурсов Украины задержан с поличным при получении взятки в 8 тысяч долларов.

Сарган заявляла, что чиновник, "занимая особо ответственное положение, используя служебные полномочия, требовал и получил от представителя юридического лица неправомерную выгоду в сумме 8 тысяч долларов за подписание договора на осуществление биологической мелиорации водоема – Бучанского водохранилища (84 га), расположенного в с. Гореничи Киево-Святошинского района Киевской области. В отношении чиновника открыто производство по ч.4 ст.368 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, недавно во Львове с подозрением в получении взятки задержали главу Зализнычной райадминистрации. Речь идет о подчиненном мэра Львова Садового – Тарасе Гниде, который был назначен председателем районной администрации в декабре 2017 года.

Также мы писали о том, как во Львовской области задержали заместителя одного из мэров во время получения взятки. Должностные лица одного из городских советов организовали "бизнес" на выдаче справок, предназначенных для предъявления в торгово-промышленную палату и получения сертификата для ее экспорта.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Чиновник Госагентства водных ресурсов, задержанный на взятке, может выйти под залог в 250 тысяч грн". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.