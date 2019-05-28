Дело пропавшего львовянина Познякова: убийца получил пожизненный срок

Приговор в зале суда зачитывали почти два часа

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Киево-Святошинский суд Киевской области во вторник, 28 мая, вынес приговор в резонансном деле об убийстве в 2016 году жителя Львова 25-летнего Тараса Познякова. Так, подозреваемого Дмитрия Голуба признали виновным в убийстве и приговорили к пожизненному сроку заключения.

В частности, Голуба признали также виновным в незаконном хранении огнестрельного оружия и завладении транспортным средством.

Голуб при задержании в Хмельницкой области. Фото: mvs.gov.ua

Приговор в зале суда зачитывали почти два часа, при этом Голуб может обжаловать приговор в течении 30 дней.

Вместе с тем, Голуб после оглашения приговора заявил журналистам, что суд не выслушал его показания, нарушил все его гражданские права, а на вопрос, что он сделал с телом, ответил: "Какое тело, вы что, сдурели? Тарас где-то загорает, а мне тут пожизненное лишение свободы".

Напомним, 4 апреля 2016 года Тарас Позняков выехал из Львова в Киев на своем авто Audi, взяв попутчиков через сервис BlaBlaCar. В последний раз его видели недалеко от Киева, в районе села Бобрица, после чего связь с ним оборвалась. Машину со следами крови и измененными номерами спустя несколько дней обнаружили в одном из гаражей в селе Новоселки Киево-Святошинского района, а местонахождение Тараса оставалось неизвестным.

Полиция установила личности двух подозреваемых, которые, как предполагают правоохранители, могли застрелить парня, чтобы завладеть его авто. Это 25-летний уроженец России Луан Кингисепп и 36-летний Дмитрий Голуб. Оба принимали участие в войне на востоке, позывной первого — Лука, второго — Тоф. Кингисепп в марте этого года погиб в результате взрыва в жилом доме в Киеве.

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