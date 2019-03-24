Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,26
31,04
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Происшествия

Подрыв убийцы из РФ в Киеве: в сети появилось фото и новые подробности

Сегодня, 14:45

Погибший был подозреваемым в деле об убийстве водителя BlaBlaCar Тараса Познякова

Луан Кингисепп. Фото: соцсети
Луан Кингисепп. Фото: соцсети.
Подрыв убийцы из РФ в Киеве: в сети появилось фото и новые подробности //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/77a/ff4/5c977aff50022.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/77a/ff4/5c977aff50022.jpg Происшествия Погибший был подозреваемым в деле об убийстве водителя BlaBlaCar Тараса Познякова

Во время взрыва в жилом доме в Киеве на проспекте Науки погиб гражданин России Луан Николаевич Кингисепп, который находился в розыске за убийство. Об этом сообщил в Facebook блогер и экс-советник главы СБУ Ярослав Антоняк.

По его словам, у погибшего мужчины были паспорта гражданина Украины на имя Карпов Андрей Викторович, 15.08.1996 г.р. и паспорт гражданина РФ на имя Кингисеппа Луана Николаевича, 23.03.1991 г.р.

"Гражданин РФ Кингисепп находится в государственном и международном розыске как подозреваемый в убийстве водителя BlaBlaCar Тараса Позняков. Кингисепп (позывной "Лука") подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных п.п. 6, 12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство), ч.3 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством), ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами)", – написал Антоняк.

Блогер добавил, что выбежавшая из квартиры девушка была кавказской национальности, а в самом жилье нашли четыре паспорта граждан Украины на разные фамилии.

Как сегодня сообщили в полиции, во время взрыва в жилом доме погиб россиянин, разыскиваемый за убийство. По предварительным выводам силовиков, взрыв произошел из-за неосторожного обращения со взрывчаткой.

Напомним, в ходе расследования уголовного производства, открытого по факту без вести пропавшего в 2016 году жителя Львова 25-летнего Тараса Познякова, правоохранители установили двух подозреваемых из России, один из которых задержан.

Позже в розыск был объявлен подозреваемый в убийстве Познякова Луан Кингисепп. В полиции предупреждали, что он может иметь при себе огнестрельное оружие, хорошо владеет холодным оружием, навыками рукопашного боя.

Соцсети

Читайте подробней, что известно об исчезновении Тараса Познякова.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Киев, взрыв, подозреваемый, россиянин, позняков

Вы сейчас просматриваете новость " Подрыв убийцы из РФ в Киеве: в сети появилось фото и новые подробности". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Киеве мужчина посреди улицы зарезал жену

Сегодня, 13:20

Убийство произошло после ссоры супругов в день рождения мужа

В Киеве в одном из домов прогремел взрыв, есть погибший

Сегодня, 10:06

После взрыва жильцы увидели выбегающую из квартиры женщину, которую теперь ищет полиция

В Киеве горело трехэтажное здание, есть пострадавшие

Сегодня, 08:43

Огонь был разведен в трех местах, что спровоцировало масштабное возгорание

В Киеве после тройного ДТП водитель устроил стрельбу

Вчера, 11:58

Водитель Maserati устроил стрельбу после столкновения с Toyota и Kia

Сын Вадима Андреева: "Жену будут судить"

Лечащий врач Юлии Началовой назвал причину ее смерти

Заворотнюк объяснила, почему назвала новорожденную дочь Милой

Из-за похорон Началовой соцсети осудили российскую эстраду

Стало известно, кто второй папа сына Сергея Лазарева

«Зеленский готов сняться»: росСМИ о выборах в Украине

Проблемы у Юлии Началовой начались после операции на груди

Наталья Могилевская показала редкий семейный снимок

Николай Тищенко откровенно о жизни с молодой женой

Дома у звезды: Регина Тодоренко впервые показала свою квартиру
Загрузка...

Соцпомощь по статусу хотят заменить помощью по уровню доходов: что это значит

Сегодня, 07:51

Эксперты говорят, что придется менять все, включая систему налогообложения

Предметы на выбор и интернатура для учителей: что поменяется в украинских школах

Вчера, 07:39

Правительство одобрило законопроект об "Общем среднем образовании"

Где ждать дождей, а где снега: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:28

В понедельник, 25 марта дожди зальют всю Украину (в восточных областях выпадет мокрый снег)

Операторы отказываются от безлимитных тарифов: не придется ли платить больше

22 марта, 07:28

Первый оператор заявил, что готовится отказаться от безлимитных услуг

В России умерла известная советская актриса

"Что она с собой сделала?": постаревшая Лорак напугала сеть

Документалка про менструацию получила Оскар