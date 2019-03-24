Подрыв убийцы из РФ в Киеве: в сети появилось фото и новые подробности
Погибший был подозреваемым в деле об убийстве водителя BlaBlaCar Тараса Познякова
Во время взрыва в жилом доме в Киеве на проспекте Науки погиб гражданин России Луан Николаевич Кингисепп, который находился в розыске за убийство. Об этом сообщил в Facebook блогер и экс-советник главы СБУ Ярослав Антоняк.
По его словам, у погибшего мужчины были паспорта гражданина Украины на имя Карпов Андрей Викторович, 15.08.1996 г.р. и паспорт гражданина РФ на имя Кингисеппа Луана Николаевича, 23.03.1991 г.р.
"Гражданин РФ Кингисепп находится в государственном и международном розыске как подозреваемый в убийстве водителя BlaBlaCar Тараса Позняков. Кингисепп (позывной "Лука") подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных п.п. 6, 12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство), ч.3 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством), ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами)", – написал Антоняк.
Блогер добавил, что выбежавшая из квартиры девушка была кавказской национальности, а в самом жилье нашли четыре паспорта граждан Украины на разные фамилии.
Как сегодня сообщили в полиции, во время взрыва в жилом доме погиб россиянин, разыскиваемый за убийство. По предварительным выводам силовиков, взрыв произошел из-за неосторожного обращения со взрывчаткой.
Напомним, в ходе расследования уголовного производства, открытого по факту без вести пропавшего в 2016 году жителя Львова 25-летнего Тараса Познякова, правоохранители установили двух подозреваемых из России, один из которых задержан.
Позже в розыск был объявлен подозреваемый в убийстве Познякова Луан Кингисепп. В полиции предупреждали, что он может иметь при себе огнестрельное оружие, хорошо владеет холодным оружием, навыками рукопашного боя.
Читайте подробней, что известно об исчезновении Тараса Познякова.
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