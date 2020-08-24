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День Независимости: онлайн-трансляция мероприятий в Киеве

24 августа, 08:48

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Страна сегодня отмечает 29-ю годовщину независимости

Украина сегодня, 24 августа, отмечает 29-й День Независимости. Главные торжества в Киеве пройдут на Софийской и Михайловской площадях.

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Официальную часть празднования начнут с возложения цветов к Кресту Героев Небесной сотни. Потом по плану почтение памяти павших защитников Украины у стены памяти Михайловского собора.

После этого торжества пройдут на Софийской площади. Там, перед подразделениями Вооруженных сил Украины и ветеранами АТО и ООС, президент Украины Владимир Зеленский произнесет речь и вручит награды.

Напомним, 24 августа спокойствие украинцев и порядок будут охранять 4,5 тыс. силовиков.

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Ранее мы сообщали, что ранее Украину с 29-й годовщиной независимости поздравили президенты США, Франции, Германии, Швейцарии, Польши, Венгрии и других стран, а также Папа Франциск и Королева Елизавета II. В поздравлениях большинство стран обещали Украине свою поддержку.

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Все подробности в спецтеме День Независимости-2020

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