День Независимости: онлайн-трансляция мероприятий в Киеве

Украина сегодня, 24 августа, отмечает 29-й День Независимости. Главные торжества в Киеве пройдут на Софийской и Михайловской площадях.
Официальную часть празднования начнут с возложения цветов к Кресту Героев Небесной сотни. Потом по плану почтение памяти павших защитников Украины у стены памяти Михайловского собора.
После этого торжества пройдут на Софийской площади. Там, перед подразделениями Вооруженных сил Украины и ветеранами АТО и ООС, президент Украины Владимир Зеленский произнесет речь и вручит награды.
Напомним, 24 августа спокойствие украинцев и порядок будут охранять 4,5 тыс. силовиков.
Ранее мы сообщали, что ранее Украину с 29-й годовщиной независимости поздравили президенты США, Франции, Германии, Швейцарии, Польши, Венгрии и других стран, а также Папа Франциск и Королева Елизавета II. В поздравлениях большинство стран обещали Украине свою поддержку.
Все подробности в спецтеме День Независимости-2020
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк