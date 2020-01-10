Долго лежали: в киевском подвале нашли тела трех мужчин за столом

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

В подвале жилого дома на улице Маршала Малиновского сегодня утром, 10 января, обнаружили тела трех мертвых мужчин с уже почерневшими лицами.

Как рассказали в полиции Киева, страшную находку обнаружил местный сантехник. Жильцы дома проводят ремонт и сантехнику нужно было спуститься в подвал, чтобы перекрыть в подвале воду. О страшной находке он сразу сообщил в полицию.

"На телах мужчин не обнаружено следов насильственной смерти. Причина их гибели будет установлена после проведения судмедэкспертизы. В подвале была жуткая картина и запах. На столе стоял алкоголь и еда. Возможно, это последствия встречи Нового года. Судя по телам, они давно находились в подвале, лица успели потемнеть", – рассказали в полиции.

Личности двух мужчин установлены, при них были документы в вещах. Личность третьего мужчины устанавливается.

По словам местных жителей, они видели этих мужчин раньше. Скорее всего, они выбили окно в подвале и периодически там жили. В полиции говорят, что ждут выводов судмедэкспертов. Версия отравления суррогатным алкоголем тоже не исключается.

Напомним, в Киеве на Подоле в одной из квартир нашли убитыми двух пропавших девушек. погибшими оказались 16-летняя Мария Камынина и 19-летняя Ева Лысенко. Хозяйка, придя в квартиру, нашла тела девушек, лежащих друг на друге в шкафу. Следователи констатировали насильственную смерть – на убитых насчитали десятки ножевых ранений. Подозреваемых в жестоком убийстве задержали в Одессе 6 января.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram