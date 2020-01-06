Двойное убийство в Киеве: подозреваемых задержали в Одессе

/ Фото: Киев Оперативный

В Одессе ранним утром 6 января задержали мужчину и женщину, подозреваемых в жестоком убийстве двух девушек, тела которых нашли в шкафу съемной квартиры на Подоле в Киеве.

Как сообщил отдел коммуникации полиции Киева, подозреваемых обнаружили на железнодорожном вокзале и передали их сотрудникам следственно-оперативной группы столичной полиции.

Ранее мы сообщали о том, что появились фото и имена подозреваемыхв убийстве.

Напомним, что погибшими оказались 16-летняя Мария Камынина и 19-летняя Ева Лысенко. Хозяйка, придя в квартиру, нашла тела девушек, лежащих друг на друге в шкафу.

Следователи констатировали насильственную смерть – на убитых насчитали десятки ножевых ранений.

О пропаже девушек сообщили за несколько дней до случившегося – 2 января. Камынина и Лысенко вышли в магазин в районе Дорогожичей и пропали.

Напомним, что в декабре киевская полиция отчиталась о регистрации 69 умышленных убийств в 2019 году – это на 18 меньше, чем годом ранее. Нераскрытыми считаются три убийства.

Ранее "Сегодня" сообщали об одном из таких жутких преступлений. Подробнее в видеосюжете:

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