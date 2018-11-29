Двое мужчин пытались продать чужую квартиру на Соломенке

Сегодня, 14:39

Преступников задержали при оформлении договора купли-продажи

Фото: А. Искрицкая
Фото: А. Искрицкая

В Киеве разоблачили мошенников, которые пытались продать чужую квартиру. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы.

В четверг, 29 ноябрь, Киеве на "горячем" задержали двух мужчин, которые пытались продать квартиру в Соломенском районе Киева по поддельным документам. Мошенники подделали документы на право собственности на квартиру умершего гражданина и пытались завладеть 24 тысячами долларов от ее продажи.

При оформлении договора купли-продажи этого жилья в помещении нотариуса указанные лица были задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Преступникам сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 УК Украины ("Незаконченное покушение на завладение чужим имуществом путем обмана по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах") и готовится ходатайство об избрании меры пресечения.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Киеве в октябре задержана банда аферистов, незаконно продавших семь квартир в Киеве. Продать квартиры преступникам помогал частный нотариус.

Кроме того, в начале ноября в Киеве задержали бабушку, провернувшую аферу с арендой жилья. Пенсионерка находилась в розыске и имеет судимость за мошенничество.
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