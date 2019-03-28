Двоим обвиняемым в смертельной перестрелке в Княжичах грозит пожизненное
Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет
Двоим обвиняемым по делу о перестрелке в Княжичах Киевской области грозит пожизненный срок лишения свободы. Об этом сообщил спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.
"Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет, а двум из них в виде пожизненного лишения свободы", – написал Лысенко на своей странице в Facebook.
Ранее он сообщил, что ГПУ отправила на утверждение процессуальному руководителю обвинительный акт в уголовном производстве по перестрелке в Княжичах. Следствием было установлено, что руководители ряда подразделений ГУ НП в Киеве в Княжичах превысили предоставленную им власть и вышли за пределы предоставленных им прав и полномочий. Они действовали умышленно, незаконно и безосновательно организовали, а некоторые из них обеспечили применение и непосредственно применили огнестрельное оружие на поражение людей, что привело к смерти четырех сотрудников Нацполиции.
Как сообщалось, в ночь на 4 декабря 2016 года в с. Княжичи Броварского района Киевской области в результате перестрелки между сотрудниками Государственной службы охраны и полицией погибли пять правоохранителей.
Ранее сообщалось о стрельбе близ станции метро "Васильковская" в Киеве.
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