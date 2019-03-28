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Перестрелка в Княжичах: ГПУ отправила на утверждение обвинительный акт

Сегодня, 11:30

Действия всех пяти подозреваемых квалифицированы по статье о превышении власти

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня
Перестрелка в Княжичах: ГПУ отправила на утверждение обвинительный акт //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/c93/705/5c9c937056099.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/c93/705/5c9c937056099.jpg Происшествия Действия всех пяти подозреваемых квалифицированы по статье о превышении власти

Генеральная прокуратура Украины отправила на утверждение процессуальному руководителю обвинительный акт в уголовном производстве по перестрелке полицейских в Княжичах Киевской области. Об этом на своей странице в Facebook сообщил спикер ГПУ Андрей Лысенко.

Он напомнил, что ГПУ завершила досудебное расследование по резонансному делу о перестрелке, в которой погибли четверо сотрудников полиции.

Следствием было установлено, что руководители ряда подразделений ГУ НП в Киеве в Княжичах превысили предоставленную им власть и вышли за пределы предоставленных им прав и полномочий.

Они действовали умышленно, незаконно и безосновательно организовали, а некоторые из них обеспечили применение и непосредственно применили огнестрельное оружие на поражение людей, что привело к смерти четырех сотрудников Нацполиции.

Действия пяти подозреваемых квалифицированы по статье о превышении власти, которое привело к тяжелым последствиям.

Кроме этого, действия одного из подозреваемых квалифицированы по ч. 2 ст. 15 п. п. 1, 5 ч. 2 ст. 15 УКУ (покушение на умышленное убийство двух и более лиц и совершенное способом, опасным для жизни многих лиц).

Еще двое из них проходят по ряду статей по организации умышленного убийства двух и более лиц, совершенного способом, опасным для жизни многих лиц, и покушению на умышленное убийство.

Как сообщалось, в ночь на 4 декабря 2016 года в с. Княжичи Броварского района Киевской области в результате перестрелки между сотрудниками Государственной службы охраны и полицией погибли пять правоохранителей.

При этом напомним, что Окружной административный суд Киева восстановил в должности командира взвода полиции охраны, которого уволили за причастность к перестрелке в Княжичах.

Ранее сообщалось о стрельбе близ станции метро "Васильковская" в Киеве.

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Тег стрельба, перестрелка, обвинение, киевская область, Княжичи

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