Перестрелка в Княжичах: ГПУ отправила на утверждение обвинительный акт
Действия всех пяти подозреваемых квалифицированы по статье о превышении власти
Генеральная прокуратура Украины отправила на утверждение процессуальному руководителю обвинительный акт в уголовном производстве по перестрелке полицейских в Княжичах Киевской области. Об этом на своей странице в Facebook сообщил спикер ГПУ Андрей Лысенко.
Он напомнил, что ГПУ завершила досудебное расследование по резонансному делу о перестрелке, в которой погибли четверо сотрудников полиции.
Следствием было установлено, что руководители ряда подразделений ГУ НП в Киеве в Княжичах превысили предоставленную им власть и вышли за пределы предоставленных им прав и полномочий.
Они действовали умышленно, незаконно и безосновательно организовали, а некоторые из них обеспечили применение и непосредственно применили огнестрельное оружие на поражение людей, что привело к смерти четырех сотрудников Нацполиции.
Действия пяти подозреваемых квалифицированы по статье о превышении власти, которое привело к тяжелым последствиям.
Кроме этого, действия одного из подозреваемых квалифицированы по ч. 2 ст. 15 п. п. 1, 5 ч. 2 ст. 15 УКУ (покушение на умышленное убийство двух и более лиц и совершенное способом, опасным для жизни многих лиц).
Еще двое из них проходят по ряду статей по организации умышленного убийства двух и более лиц, совершенного способом, опасным для жизни многих лиц, и покушению на умышленное убийство.
Как сообщалось, в ночь на 4 декабря 2016 года в с. Княжичи Броварского района Киевской области в результате перестрелки между сотрудниками Государственной службы охраны и полицией погибли пять правоохранителей.
При этом напомним, что Окружной административный суд Киева восстановил в должности командира взвода полиции охраны, которого уволили за причастность к перестрелке в Княжичах.
Ранее сообщалось о стрельбе близ станции метро "Васильковская" в Киеве.
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