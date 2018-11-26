Экс-посла Украины в США оштрафовали за пьяное вождение в Киеве

Дипломат заплатит штраф в 10 тысяч гривен и год не сможет водить автомобиль

Оболонский райсуд Киева оштрафовал экс-посла Украины в США Александра Моцика на 10,2 тысячи гривен, а также забрал у дипломата водительские права на год за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на наличие алкоголя в крови. Об этом сообщили пресс-секретарь суда Инна Свинаренко, передает УНН.

По словам пресс-секретаря, правонарушение по ст.130 ("Управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения или отказ от прохождения медицинского освидетельствования") КоАП он совершил еще в августе 2018 года.

"Его остановили (сотрудники полиции. – Ред.), но он отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения. За это предусмотрена такая же ответственность, как и за установление того, что он управлял транспортным средством в состоянии опьянения", – добавила она.

Напомним, Моцика в автомобиле Ford Kuga остановили ночью 25 августа. Тогда был составлен протокол по ч.1 ст.130 Кодекса об административных правонарушениях.

Ранее мы сообщали, что 6 ноября в ДТП в центре Киева попал дипломат из Греции. Mercedes дипломата еще до аварии имел повреждения и разбитую фару. Авария произошла недалеко от метро "Арсенальная", никто серьезно не пострадал.

Также в апреле этого года в Киеве пьяный мужчина на дипломатическом автомобиле РФ протаранил иномарку. Очевидцы говорят, что пассажир скрылся с места происшествия после столкновения.