Голые ягодицы и шампанское на капоте: в Киеве со скандалом задержали водителя

Сегодня, 10:06

Водитель дорогой иномарки, задержанный копами, вызвал "группу поддержки", которая устроила "шоу"

Скриншот
Скриншот

В Киеве недалеко от станции метро "Позняки" на проспекте Бажана сотрудники патрульной полиции в ходе проверки автомобиля Range Rover обнаружили в салоне незарегистрированный пистолет, а водитель иномарки решил вызвать "группу поддержки".

Прибывшие "по вызову" друзья задержанного водителя устроили копам представление с оголением ягодиц, распитием шампанского с капота машины, сообщает издание "Информатор".

Отметим, что в "группу поддержки" входили несколько молодых людей и две девушки, которым водитель попытался передать ключи от машины и документы на нее.

Во время следственных действий по изъятию оружия вся компания вела себя вызывающе: молодые люди демонстративно распивали шампанское на капоте, показывали на камеру неприличные жесты и справляли нужду прямо на тротуаре.

В то же время, полицейские отметили, что водитель, вероятно, находился под действием наркотических веществ и успел сбросить около двух грамм каннабиса. Копы добавили, что летом 2018 года этих людей уже задерживали – тогда в салоне автомобиля у них находилась боевая граната.

На месте происшествия работали несколько экипажей патрульной полиции и следственно-оперативная группа. Задержание проводили спецподразделение патрульной полиции и батальон сопровождения, которые доставили водителя доставили в райотдел для дачи показаний. Детали происшествия определит следствие.

Напомним, ранее в Киеве произошло жуткое убийство: парень выстрелил мужчине в голову и добил молотком, а потом несколько дней жил с мертвым телом в квартире.

Также мы писали о том, как в Киеве мужчина ранил журналистку из травматического оружия. Журналист шла к вокзалу, проходя мимо троих мужчин, когда один из них внезапно вытащил пистолет и начал стрелять. Одна пуля срикошетила и попала женщине в живот.
Киев, полиция, пистолет, позняки

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