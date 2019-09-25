Громкое дело о заказных убийствах под Киевом: суд отпустил подозреваемых

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На прошлой неделе правоохранители Киевской области отчитались о раскрытии двух резонансных преступлений. Была задержана банда из семи человек, которых подозревают в заказных убийствах директора компании Caparol и начальника отдела рекламы КП "Киевский метрополитен".

Как сообщили в прокуратуре Киевской области, 19 сентября судьи Киево-Святошинского районного суда рассмотрели ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения в отношении участников преступной группировки.

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"Двух организаторов преступной организации судьи отпустили без избрания меры пресечения, другим участникам избрали меры пресечения в виде домашнего ареста. Не соглашаясь с таким решением суда, прокуратурой внесены апелляционные жалобы. Прокуроры в апелляционном суде будут принципиально настаивать на избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога", – сообщают в прокуратуре.

Напомним, директор компании Caparol был застрелен в 2016 году во время пробежки возле дома в селе Крушинка Васильковского района. Начальника отдела рекламы КП "Киевский метрополитен" был убит в Киево-Святошинском районе в январе 2019 года тремя ударами ножом в спину. Только на днях подозреваемые были задержаны. Им сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ст.255 УК Украины (Создание преступной организации и участие в ней) и ст.115 УК Украины (Совершение умышленных убийств на заказ по предварительному сговору группой лиц).

Смотрите подробности убийства Зможного в сюжете:

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