Полиция задержала организаторов и исполнителей убийства директора Caparol в Украине

Участники преступной организации подозреваются в совершении еще одного убийства

Фото: shitimech.com

Правоохранители Киевской области раскрыли убийство директора украинской компании немецкого концерна Сaparol 42-летнего Павла Зможного, которое произошло в Крушинке в 2016 году. Организаторы и исполнители преступления задержаны, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

"Прокуратурой Киевской области совместно с ГУ НП в Киевской области задержаны участники преступной организации, которые занимались заказными убийствами. В частности, еще в 2016 году членами указанной преступной группы был убит директор украинской компании немецкого концерна Сaparol", – говорится в сообщении.

В частности, во вторник, 17 сентября, были задержаны организаторы и исполнители дерзкого убийства предпринимателя.

"Есть обоснованные подозрения, что на счету указанных лиц есть еще одно заказное убийство, совершенное в январе текущего года, которое также раскрыто. В настоящее время следственные действия продолжаются", – уточнили в прокуратуре.

При этом там добавили, что также принимаются меры по задержанию всех участников преступной организации.

Смотрите подробности убийства Зможного в сюжете:

Напомним, в Киеве мужчина задушил младшего брата ремнем от швейной машинки.

Кроме этого, в Ирпене произошло жестокое убийство молодого парня из-за несуществующей кражи 600 долларов. В совершении преступления подозреваются два строителя, с которыми работал погибший.

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