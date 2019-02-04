Инцидент в киевском офисе Союза журналистов: появился комментарий полиции

По данным полиции, повреждение окна заметили 31 января вечером

Фото: kyiv.npu.gov.ua.

Инцидент в киевском офисе Союза журналистов: появился комментарий полиции //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/876/c3c/5c5876c3cb6b9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/876/c3c/5c5876c3cb6b9.jpg 2019-02-04T19:38:00+02:00 Происшествия По данным полиции, повреждение окна заметили 31 января вечером

Информация, что окно в офисе Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) на Крещатике в Киеве обстреляли из огнестрельного оружия, не подтвердилась, сообщает пресс-служба столичной полиции в понедельник, 4 февраля.

По данным правоохранителей, сообщение о поврежденном окне поступило сегодня в 14.44.

"По словам заявительницы, происшествие случилось в четверг вечером. Сотрудница учреждения заметила повреждение в окне, но не придала этому значения. Сегодня женщина обратилась в дежурную часть Шевченковского управления полиции для написания заявления", – отметили в полиции.

Следователи зафиксировали факт повреждения внешнего стеклопакета. При этом, по данным пресс-службы, внутренний стеклопакет не поврежден.

Решается вопрос о правовой квалификации события.

Напомним, сегодня пресс-служба НСЖУ заявила об обстреле киевского офиса из огнестрельного оружия в ночь на 1 февраля. Ущерб оценили в 15-20 тысяч гривен.

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