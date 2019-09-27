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Из-за ДТП с полицейским отстранено руководство полиции охраны Киевской области

27 сентября, 19:20

Так отреагировал на смертельное ДТП глава Нацполиции Игорь Клименко

/ Фото: ГБР

Все руководство полиции охраны Киевской области отстранено. Так отреагировал на смертельное ДТП с участием пьяного полицейского новый глава Нацполиции Игорь Клименко.

Накануне вечером под Киевом, в Броварах, машину нетрезвого сотрудника управления полиции охраны вынесло на остановку общественного транспорта. Автомобиль зацепил трех человек. Одна женщина погибла на месте, ее муж в реанимации, в госпитале еще один пострадавший.

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Машина милиционера неслась на большой скорости, рассказали очевидцы.

По предварительной информации, работник полиции охраны, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находился за рулем автомобиля марки Opel. Проезжая по улице Киевской в ​​Броварах, он въехал в остановку общественного транспорта. В результате полицейский совершил наезд на семейную пару и велосипедиста – от полученных травм женщина погибла на месте, ее муж и велосипедист получили телесные повреждения разной степени тяжести.

Сейчас решается вопрос о сообщении полицейскому о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшее смерть потерпевшего или причинившее тяжелое телесное повреждение. Готовится ходатайство об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.

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ДТП погибла Клименко автомобиль руководство

Источник: Сегодня

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