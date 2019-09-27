Смертельное ДТП в Броварах: ГБР задержало копа, сбившего людей на остановке (видео аварии)

В ГБР уточнил, что сотрудник полиции охраны находился в состоянии алкогольного опьянения

Следователи Государственного бюро расследований расследуют обстоятельства смертельного ДТП с участием сотрудника полиции охраны, которое произошло на остановке общественного транспорта в Броварах. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"Следователи задержали полицейского-водителя взвода реагирования Броварского межрайонного отдела Управления полиции охраны в Киевской области, который совершил наезд на остановку общественного транспорта, в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", – говорится в сообщении.

По предварительной информации ГБР, работник полиции охраны, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находился за рулем автомобиля марки Opel. Проезжая по улице Киевской в ​​Броварах, он въехал в остановку общественного транспорта. В результате полицейский совершил наезд на семейную пару и велосипедиста – от полученных травм женщина погибла на месте, ее муж и велосипедист получили телесные повреждения разной степени.

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Сейчас решается вопрос о сообщении полицейскому о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, повлекшее смерть потерпевшего или причинившее тяжелое телесное повреждение. Готовится ходатайство об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее сообщалось, что три человека погибли в результате ДТП с фурой и пассажирским автобусом на 59-м километре трассы Киев – Харьков близ села Бзов в Барышевском районе Киевской области. По данным полиции, двигаясь в направлении Харькова по скоростной трассе, грузовик столкнулся с припаркованным на обочине пассажирским автобусом. От удара тот наехал на трех мужчин, которые стояли перед ним. Далее виновника ДТП протащило вперед, и он въехал еще в одну машину на обочине дороги.

Кроме того, в Одесской области на трассе между селами Новая Долина и Прилиманское произошла страшная авария – грузовик врезался в маршрутку, переполненную пассажирами. В результате аварии погибли девять человек.

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