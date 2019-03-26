Избиение курсанта академии МВД в Киеве: появилось решение суда

Одного из злоумышленников приговорили к полутора годам тюрьмы, второй получил три месяца ареста

Фото: Pixabay

Избиение курсанта академии МВД в Киеве: появилось решение суда //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/86c/f03/5c886cf03ebe4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/86c/f03/5c886cf03ebe4.jpg 2019-03-26T11:30:00+02:00 Происшествия Одного из злоумышленников приговорили к полутора годам тюрьмы, второй получил три месяца ареста

Злоумышленники, которые избили из-за замечания курсанта Национальной академии внутренних дел в Киеве, получили сроки заключения. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Инцидент произошел в конце августа прошлого года. Курсант, будучи рядовым полиции при исполнении служебных обязанностей, проходил мимо остановки общественного транспорта рядом со станцией метро "Лесная" и увидел, как двое злоумышленников избивали человека. Он подошел к ним, представился работникам полиции и попросил прекратить избиение. В итоге нападавшие начали нецензурно выражаться в его адрес и нанесли ему удары по голове.

Деснянский райсуд Киева признал одного из злоумышленников виновным по ч. 2 ст. 345 ("Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа") УК Украины и приговорил его к одному году и шести месяцам лишения свободы. Второй был признан виновным по ч. 2 ст. 342 УК Украины ("Сопротивление работнику правоохранительного органа") и приговорен к трем месяцам ареста.

Напомним, курсант Харьковского института танковых войск в драке получил тяжелую открытую черепно-мозговую травму, но в медицинской части вуза надлежащей помощи ему не предоставили и попытались скрыть происшествие. Из-за этого парень теперь глухой на одно ухо и частично потерял подвижность мышц лица.

Также мы писали, что на улице Сумской в Харькове, вооруженный револьвером курсант местного военного вуза ограбил кредитное учреждение "Быстро деньги" на 20 тысяч гривен.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Избиение курсанта академии МВД в Киеве: появилось решение суда". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.