Українська
$ 27,14
30,87
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

Киевлян предупредили о грабителях, орудующих под видом газовщиков

15 июля, 10:38

Наталья Руда Наталья Руда

В "Киевгазе" рассказали, как себя обезопасить

В Киеве грабители обчищают квартиры, представляясь газовщиками. Так, злоумышленники предлагают установить платный счетчик или отремонтировать плиту, а в итоге грабят дома.

Реклама

Об этом сообщает "Киевгаз" на странице в Facebook.

"К вам пришли работники "Киевгаза". Уверены? Бывают случаи, когда в дома приходят якобы наши сотрудники и предлагают установить платный счетчик или отремонтировать плиту, а в итоге грабят квартиру. Чтобы избежать таких ситуаций, проверьте, является ли человек, который просит доступ в квартиру или подъезд, работником "Киевгаза", – говорится в сообщении.

В компании навали способы, как проверить газовщиков:

В тренде
В Киеве вандалы обокрали Замок Ричарда: видео
  • попросить показать удостоверение;
  • позвонить в контакт-центр по телефону (097) 495-11-04 или (044) 495-04-04. Оператор подтвердит, действительно ли газовщик, который сейчас ждет за дверью, является работником "Киевгаза";
  • помнить, что о плановых осмотрах компания сообщает заранее: размещает объявления и информирует балансодержателя.

Ранее жители сразу нескольких сел Киевской области пожаловались на мошенников, которые пришли в их дома уже традиционно под видом газовщиков. Неизвестные требовали у людей деньги за якобы проверку дымоходов, а тем, кто отказывается платить, угрожали отрезать газ.

Реклама

Тем временем в Киеве оперативники задержали преступную группу псевдокоммунальщиков за кражу сбережений и ювелирных изделий из квартиры пенсионера.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев воры газовщики

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

На строительстве метро на Виноградарь произошло ЧП: фото
На строительстве метро на Виноградарь произошло ЧП: фотоПроисшествия
Опасный автобус: в Киеве водитель под наркотиками возил пассажиров (фото)
Опасный автобус: в Киеве водитель под наркотиками возил пассажиров (фото)Происшествия
В Киевской области возле лесополосы нашли пропавшую молодую женщину
В Киевской области возле лесополосы нашли пропавшую молодую женщинуПроисшествия
Отомстил за увольнение: в Киеве мужчина выстрелил в пах бывшему начальнику
Отомстил за увольнение: в Киеве мужчина выстрелил в пах бывшему начальникуПроисшествия
Стрельба в центре Киева: из Украины депортируют восемь иностранцев
Стрельба в центре Киева: из Украины депортируют восемь иностранцевПроисшествия
В лобовом столкновении под Киевом погибли двое взрослых и ребенок
В лобовом столкновении под Киевом погибли двое взрослых и ребенокПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять