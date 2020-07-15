Киевлян предупредили о грабителях, орудующих под видом газовщиков

В "Киевгазе" рассказали, как себя обезопасить

В Киеве грабители обчищают квартиры, представляясь газовщиками. Так, злоумышленники предлагают установить платный счетчик или отремонтировать плиту, а в итоге грабят дома.

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Об этом сообщает "Киевгаз" на странице в Facebook.

"К вам пришли работники "Киевгаза". Уверены? Бывают случаи, когда в дома приходят якобы наши сотрудники и предлагают установить платный счетчик или отремонтировать плиту, а в итоге грабят квартиру. Чтобы избежать таких ситуаций, проверьте, является ли человек, который просит доступ в квартиру или подъезд, работником "Киевгаза", – говорится в сообщении.

В компании навали способы, как проверить газовщиков:

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попросить показать удостоверение;

позвонить в контакт-центр по телефону (097) 495-11-04 или (044) 495-04-04. Оператор подтвердит, действительно ли газовщик, который сейчас ждет за дверью, является работником "Киевгаза";

помнить, что о плановых осмотрах компания сообщает заранее: размещает объявления и информирует балансодержателя.

Ранее жители сразу нескольких сел Киевской области пожаловались на мошенников, которые пришли в их дома уже традиционно под видом газовщиков. Неизвестные требовали у людей деньги за якобы проверку дымоходов, а тем, кто отказывается платить, угрожали отрезать газ.

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Тем временем в Киеве оперативники задержали преступную группу псевдокоммунальщиков за кражу сбережений и ювелирных изделий из квартиры пенсионера.

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