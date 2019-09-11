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Киевлянам обещают 100 тысяч гривен за информацию о налетчиках на ювелирные магазины (видео)

11 сентября, 13:31

Столичные полицейские разыскивают троих злоумышленников

Иллюстрация

Иллюстрация / Фото: Pixabay

Столичная полиция обратился к гражданам за помощью в поимке злоумышленников, которые подозреваются в совершении серии разбойных нападений на ювелирные магазины в течение 2018-2019 годов.

Согласно данным пресс-службы Главного управления Национальной полиции Киева, преступники работали в группе по четко определенной схеме: пока один вооруженный фигурант заходил в заведение, двое других в это время дежурили на улице. После совершения преступления они расходились в разные стороны, чтобы уголовную троицу не зафиксировали вместе камеры видеонаблюдения.

Приметы разыскиваемых лиц:

1. Возраст 30-35 лет, рост – 180-185 см. Худощавый, с короткой прической. Может быть одет в спортивную куртку с темными полосками вдоль рукавов и вставками на груди, синие джинсы, темную обувь. На голове – серая панама с красным и белым ободками.

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

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2. Возраст 40-45 лет, рост – 175-180 см. Среднего телосложения, темные короткие волосы с лобными залысинами, смуглый. Может быть одет в темно-синюю футболку, темные брюки и обувь. С собой может иметь черную спортивную кофту.

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

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3. Возраст 40-45 лет, рост – 180-185 см. Крепкого телосложения, лысый. Может быть одет в черную футболку с буквой "В" белого цвета на груди, темные брюки и обувь.

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

"Если у вас есть какая-либо информация, которая поможет разыскать этих лиц, просим звонить по номерам 066-093-85-04 или 102. За помощь в установлении местонахождения разыскиваемых гарантирована награда – 100 000 гривен", – уточнили в полиции.

Отметим, что что первый разыскиваемый ранее попадал на камеры видеонаблюдения при неудачном ограблении ювелирного магазина в столице.

Помимо того, в начале года в Харьковской области полицейские задержали шестерых иностранцев по подозрению в ограблении ювелирного магазина в Кривом Роге.

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Киев ювелирный магазин розыск

Источник: Сегодня

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