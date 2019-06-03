Киевляне сняли на видео кота, который ел мясо в витрине супермаркета

Животное заметили в магазине на Печерске

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Киевляне заметили в одном из супермаркетов на Печерске кота, который залез в витрину и прямо там ел мясо.

Так, на странице Яны Новик в Facebook появилось видео "трапезы" кота на глазах у посетителей.

В комментариях к посту пользователи поиронизировали над ситуацией, однако выразили возмущение таким сервисом.

Скриншот

Аналогичный случай произошел в прошлом году в одном из супермаркетов на Виноградаре. Там кот точно так же забрался в витрину и с аппетитом поглощал колбасу.

Также в супермаркете на проспекте Ватутина покупатели заметили живую мышь. Грызун не просто бегал по залу, а с аппетитом уплетал суши, предназначенные для продажи. Также в одном из киевских супермаркетов посетители заметили и сняли на видео, как кот ходил по торговому залу, а потом залез в емкость с сахаром и там справил нужду. Также люди не раз становились свидетелями того, как живущие внутри супермаркета голуби и воробьи ели там халву.

Отметим, что в Киеве на улице Воздвиженской, 14, открылся центр кототерапии, где каждый сможет погладить котиков, пообщаться с ними и забрать себе понравившегося мурлыку домой.

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