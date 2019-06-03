Сделать стартовой
26,85
29,95
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Происшествия

Киевляне сняли на видео кота, который ел мясо в витрине супермаркета

3 июня, 12:33

Животное заметили в магазине на Печерске

Скриншот
Скриншот.

Киевляне заметили в одном из супермаркетов на Печерске кота, который залез в витрину и прямо там ел мясо.

Так, на странице Яны Новик в Facebook появилось видео "трапезы" кота на глазах у посетителей.

В комментариях к посту пользователи поиронизировали над ситуацией, однако выразили возмущение таким сервисом.

Скриншот
Скриншот

Аналогичный случай произошел в прошлом году в одном из супермаркетов на Виноградаре. Там кот точно так же забрался в витрину и с аппетитом поглощал колбасу.

Также в супермаркете на проспекте Ватутина покупатели заметили живую мышь. Грызун не просто бегал по залу, а с аппетитом уплетал суши, предназначенные для продажи. Также в одном из киевских супермаркетов посетители заметили и сняли на видео, как кот ходил по торговому залу, а потом залез в емкость с сахаром и там справил нужду. Также люди не раз становились свидетелями того, как живущие внутри супермаркета голуби и воробьи ели там халву.

Отметим, что в Киеве на улице Воздвиженской, 14, открылся центр кототерапии, где каждый сможет погладить котиков, пообщаться с ними и забрать себе понравившегося мурлыку домой. 

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Киев, супермаркет, кот

Вы сейчас просматриваете новость " Киевляне сняли на видео кота, который ел мясо в витрине супермаркета". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Киеве появился центр кототерапии

Сегодня, 09:48

В центре живут котики, спасенные волонтерами из разных сложных ситуаций

На видео показали невероятного "кота с интеллектом"

31 мая, 13:25

"Питомец" узнает человеческий голос и реагирует на касания

Умер "зомби-кот" из фильма "Кладбище домашних животных": фото

31 мая, 09:06

В киноленте питомец по кличке Лео сыграл кота Черча в образе зомби

Как Винни-Пух: в Ужгороде спасали котенка, который застрял в оконном проеме

29 мая, 06:30

О том, что котенок попал в беду, спасатели получили около 40 сообщений в течении получаса

Как первый муж Юлии Началовой прокомментировал смерть певицы

Чем отличаются дети, которые родились зимой, от летних?

Как спастись от клещей

Видео дня. Самые женственные футболистки мира

Елена Зеленская: модные образы новой первой леди

Китайский луноход сделал открытие на обратной стороне Луны

Почему все время хочется спать? 20 причин сонливости

Рубрику «Девушка дня» украсит одна из самых ярких спортсменок РФ

Ученые обнаружили неожиданную пользу овсянки

Невеста Розенко поразила смелым фото в красном платье

Женщина пропала в океане: спустя 1,5 года случилось нечто

Распродажа в городе : квадрокоптеры и дроны со скидкой

Во сколько обойдется обед украинца этим летом: все о ценах на продукты

Вчера, 07:55

Продолжаем следить, как меняется стоимость традиционной украинской трапезы, в которую входят все основные продукты питания

"Проєкт", "катедра", "членкиня": все что нужно знать о новом украинском правописании

Вчера, 07:38

Ввели феминитивы, стало меньше дефисов, но больше вариантов

Хрущевки снова хотят снести и перестроить: 100% согласия жильцов уже не требуется

Вчера, 07:19

Для переселения согласия всех жильцов дома не будет нужно

Что ждет украинцев в июне: новые правила снятия налички в банках и ограничения на дорогах

1 июня, 07:38

В июне украинцы получат два дополнительных выходных дня

Обогнала Медведеву и разделась на льду. Туктамышева – девушка дня

9 фраз, которые мужчины боятся услышать от жен

Сериал "Чернобыль" угодил в громкий скандал
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь