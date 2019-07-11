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Киевлянин частично потерял зрения из-за спрея для очков

11 июля, 14:36

Пострадавший пытается добиться компенсации от магазина, продавшего ему подозрительный препарат


Киевлянин Михаил Островский потерял зрение после того, как использовал спрей для очков. Он утверждает: жидкость, которая должна была защищать стекла от запотевания, оказалась настолько ядовитой, что повредила роговицу глаза. Теперь ему предстоит долгий период реабилитации.

Михаил много плавает, восстанавливаясь после операции на сердце. На днях приобрел спрей для подводных очков, чтобы те не запотевали. После очередного заплыва заработал ожоги глаз.

"Мне поставили диагноз: химический ожог склеры роговицы обоих глаз, назначили препараты с последующим лечением", – говорит Михаил Островский. 

Теперь Михаил после проблем с сердцем лечит глаза.

"Слава Богу, что я не стал проверять зрение посреди заплыва, тогда бы я запаниковал и мог бы просто утонуть, потому что очень испугался. Когда я снял очки, все вокруг было в белой пелене. Как пар или туман густейший, очень непонятное чувство было, я испугался", – рассказывает Михаил Островский. 

За помощью обращаемся к эксперту по защите прав потребителей Максиму Несмиянову. Журналисты "Сегодня" посетили место продажи спрея.

"Потребитель, когда попадает в такую ситуацию, первое, что должен сделать: прийти в магазин и попросить снять с реализации товар, если он опасен,  чтобы не пострадали другие люди", – говорит эксперт по защите прав потребителей Максим Несмиянов.

Журналисты попытались выяснить происхождение препарата.

"Мы видим, что украинского перевода нет, инструкции по эксплуатации нет, все это признаки контрабанды, а так как пострадал потребитель, то, возможно, в составе фальсификата есть метанол. Для этого необходимо провести служебное расследование, метанол – это очень опасный элемент", –  говорит Несмиянов.

Продавец звонит владельцу магазина, но тот общаться не хочет. Журналисты попробовали решить вопрос без камеры.

"Сейчас товар они снимут, будем разбираться, они проведут служебное расследование, если необходимо – сделают рекламацию, это списание товара", – объясняет Несмиянов.

Михаил написал заявление на имя директора магазина. При этом уголок потребителя тщательно скрыт.

Журналистам показали документы на магазин, но сам спрей, вызвавший ожог, – нет. То ли телекамера помогла, то ли работники оказались добросовестными, но товар все же сняли с реализации. Михаил Островский тем временем ждет ответа от владельца магазина. Надеется не только на возврат денег, но и на компенсацию. 

Ранее на горячем задержали группу злоумышленников, которые доставляли в Украину и реализовывали фальсифицированные медицинские препараты для онкобольных.


Также в ГФС назвали основных поставщиков лекарств в Украину. На экспорт с начала года Украина было отправлено лекарств на 68,7 млн долларов.

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Тег Киев, подделка, травма

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