Заработали миллионы: мошенники продавали поддельные лекарства для онкобольных

Злоумышленники реализовывали фальсифицированные лекарственные средства Keytruda

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На горячем задержали группу злоумышленников, которые доставляли в Украину и реализовывали фальсифицированные медицинские препараты для онкобольных. Об этом сообщает Генеральная прокуратура Украины.

"Трех человек 31 мая было задержано в порядке ст. 208 УПК Украины, после документирования факта незаконной реализации 6 флаконов фальсифицированного лекарственного средства Keytruda (Китруда) на общую сумму около 7000 долларов", – говорится в сообщении.

Также, во время досудебного расследования уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 321-1, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 368 УК Украины установлено, что гражданин Б. совместно с другими гражданами Украины и иностранцами осуществляет, вне таможенного контроля, доставку на территорию Украины фальсифицированного медицинского препарата (онкопрепарата) Keytruda (Китруда, производитель США и Австрия), а также его кустарное изготовление на территории Украины и дальнейшую реализацию, как на территории нашего государства так и за ее пределами.

"Сейчас при проведении обысков, которые еще продолжаются, уже обнаружено и изъято, по предварительным данным, фальсифицированные медикаменты на миллионы гривен. Окончательная их стоимость будет установлена досудебным расследованием", – отмечается в сообщении.

Кроме того, в настоящее время проводятся первоочередные следственные действия, по результатам которых лицам будет сообщено о подозрении в совершении преступлений. Прокурорами готовятся ходатайство в суд об избрании задержанным меры пресечения. Принимаются меры, направленные на установление и привлечение к уголовной ответственности других лиц, причастных к совершению указанных преступлений.

Ранее в ГФС назвали основных поставщиков лекарств в Украину. На экспорт с начала года Украина было отправлено лекарств на 68,7 млн долларов.

Напомним, в Министерстве здравоохранения Украины утвердили изменения, благодаря которым взрослые украинцы любого возраста смогут бесплатно вакцинироваться от кори, паротита и краснухи. Также прививки доступны для младенцев в возрасте от шести месяцев, для которых вирус кори особенно опасен.

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