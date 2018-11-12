Киевлянин избил и покусал патрульных, разнимавших семейный конфликт

Сегодня, 14:55

Между мужчиной и женщиной неоднократно возникают семейные ссоры

Киевлянин избил и покусал патрульных, разнимавших семейный конфликт

На Дарнице в Киеве 43-летний избил и покусал полицейских, которые приехали по вызову, чтобы помочь прекратить семейную ссору. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции столицы.

В дежурную часть позвонил несовершеннолетний мальчик, который сообщил о конфликте между родителями. На вызов направили экипаж патрульных полицейских. На месте полицейские установили, что между мужчиной и женщиной неоднократно возникали семейные ссоры, для решений которых регулярно вызывали полицию. Очередной конфликт завершился тем, что 43-летний глава семьи категорически отказался общаться с полицейскими, а при попытке задержать – одного сотрудника ударил, а другого укусил.

Киевлянина задержали, следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления, за которое предусмотрено до пяти лет лишения свободы. Суд избрал правонарушителю меру пресечения – круглосуточный домашний арест.

Напомним, 19 октября на Крещатике парень кидался на людей, дрался и бросался камнями. При правоохранителях парень закатил истерику и расплакался.

Кроме того, 2 ноября на Нивках неадекватный мужчина швырял с балкона вещи и пытался развести костер. За действиями киевлянина наблюдали спасатели.
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